Исследование. Поступление в престижный институт – главный ключ к успеху в жизни

В этом смысле необходимо поступить в престижный ВУЗ. При этом высокие баллы – не гарантия успеха. Основная цель учёбы – это новые связи и новые знакомства. Данный вывод сделали экономист Радж Четти и его соавторы в исследовательской работе Social capital I. (опубликовано в Nature). Его изучил российский экономист Дмитрий Прокофьев. Он отметил, что успеваемость и оценки, проживание в хорошем районе, волонтёрство не помогают вам «перейти в более высокую группу».
Четти пришел к данным выводам после изучения нескольких млрд «друзей», для этого потребовались 70 млн аккуантов в соцсетях (в основном в США). Исследователи рассчитали их экономические возможности. В большинстве случаев «богатые дружат с богатыми». Шанс «бедного» попасть к «богатому» другу примерно 1,6%.
«Говоря научным языком, «экономическая связанность», определяемая как доля друзей с высоким социально-экономическим статусом у людей с низким социально-экономическим статусом, – один из самых сильных предикторов восходящей экономической мобильности»сообщает издание.
Исследователи подчёркивают, что данный социальный лифт работает только в случае университетов. Именно там завязываются и деловые отношения. Площадки типа «место работы», «места досуга» и «школа» работают в гораздо меньшей степени.
Эксперты отмечают, что данное исследование ставит под сомнение различные программы «преодоление неравенства».
В других случаях социальный статус часто зависит от возможности семьи. Выводы Четти, конечно же, бьют и по бизнесу всяких инструкторов по социальному альпинизму. Сделать карьеру без дружеской поддержки богатых однокурсников, у вас, скорее всего, не получится. А если кто-то утверждает, что он обошелся без этой помощи – значит, скорее всего, он вас дезинформирует. Вы просто не знаете его статусных друзей. И даже если вам удастся написать бестселлер, выиграть в лотерею, победить в шоу талантов – богатые все равно не будут вас считать за человека.
Специалисты добавляют, что ещё один способ «выйти наверх» - удачный брак. И здесь тоже хорошо работает престижный университет.
«Всё-же наличие умственных способностей важно в таких изменившихся условиях. Потому что приобретённый подобным образом социальный статус быстро теряется, если ты всё делаешь неправильно. И ещё один момент. Чем с более глубокого дна и чем выше человек поднимается, тем меньше он про это самое дно готов вспоминать»добавляет аналитик Александр Сайгин.