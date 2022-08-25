Исследование. Поступление в престижный институт – главный ключ к успеху в жизни

В других случаях социальный статус часто зависит от возможности семьи. Выводы Четти, конечно же, бьют и по бизнесу всяких инструкторов по социальному альпинизму. Сделать карьеру без дружеской поддержки богатых однокурсников, у вас, скорее всего, не получится. А если кто-то утверждает, что он обошелся без этой помощи – значит, скорее всего, он вас дезинформирует. Вы просто не знаете его статусных друзей. И даже если вам удастся написать бестселлер, выиграть в лотерею, победить в шоу талантов – богатые все равно не будут вас считать за человека.