Где купить дешёвый портфель к школе в Тюмени

Тюменцам паниковать не стоит, ведь все рюкзаки в магазинах всё равно не разберут. Если ребенок идет не в первый класс, а денег на покупку пока нет, то можно и отложить её на пару недель. Уже в начале сентября цены могут снизиться, чтобы магазины могли быстрее продать «остатки».