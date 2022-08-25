Где купить дешёвый портфель к школе в Тюмени

Покупки в онлайн-магазинах удобны тем, что не нужно тратить время на ходьбу по магазинам, стояние в очередях. Но не будет возможности рассмотреть товар, «потрогать» перед покупкой. На таких площадках как Wildberries, Ozon и других есть в том числе недорогие варианты.
Цена на школьные рюкзаки в онлайн-магазинах начинается от 1 тысячи рублей. Есть портфели для мальчиков и девочек. Например, за 1,5 тысячи рублей предлагают яркий рюкзак для девочки с ортопедической спинкой, поясничной поддержкой, светоотражающими элементами для безопасности в темное время суток.
«Рюкзак яркий, красивый и качественный. Но громоздкий. В нем одно отделение»,написала Регина отзыв о товаре.
Средняя цена на недорогие школьные портфели составляет 2-2,5 тысячи рублей. А за 3 тысячи рублей можно купить сразу набор: сам рюкзак, мешок для сменной обуви и пенал, все в одном стиле. Те, кто уже купил этот товар, уточняют, что в пенале уже лежит канцелярия.
«Отличный набор, особенно для первоклассницы. Приятно удивило, что в пенале карандаши и фломастеры. Удобный набор за такую цену, все вещи сочетаются. Торчащих ниток нет, сшито качественно»,пишет Руслана.
Заказ будет идти до получателя около 3-5 дней. То есть если заказывать в ближайшие дни, то в школу ребенок отправится с новым портфелем.
В магазинах города большой выбор портфелей, рюкзаков и ранцев, а цена зависит от качества или распродаж. Горожане часто выбирают специализированные магазины, где продаются различные сумки. Например, «Империя сумок», «Пан Чемодан» и другие. Перед 1 сентября в них на ряд товаров действуют скидки.
В таких специализированных магазинах цены на школьные ранцы начинаются от 1,5 тысяч рублей. В ассортименте представлены товары как для первоклассников, так и для учеников старших классов — это две разные категории. Также можно походить по магазинам, которые специализируются на товарах для школьников. В комментариях в соцсетях тюменцы их хвалят.
«Рюкзак покупали в „Школьном дворе“. Понравилось — цены отличные, есть из чего повыбирать, аж глаза разбегаются»,написала в соцсетях Юлия Ф.
Но даже в подобных магазинах цены могут значительно отличаться. Если для одного минимальная цена составляет 1,5 тысячи рублей, то для другого — уже 3 тысячи рублей. Родителям школьников придется обойти немало торговых точек.
Вариант для тех, кто не хочет заморачиваться — магазины, где продают одежду и обувь. Как правило, в таких на прилавки выставляют и портфели, ранцы. Цены те же, от 1,5 тысячи рублей. Найти сумки для школы можно и в различных спортивных магазинах.
На таких сайтах объявлений как «Авито» или «Юла» в Тюмени перед 1 сентября появляется большой выбор школьных рюкзаков. В большинстве объявлений предлагают рюкзаки, с которыми ходили несколько месяцев. Если его носили аккуратно, то можно приобрести рюкзак даже в отличном состоянии.
Цены тоже различные. Например, Наталья продает школьный рюкзак для девочки за 600 рублей.
«Рюкзак в хорошем состоянии. Крепкий, не тяжелый, лямки широкие. Единственная проблема — в одном из отделов протекли гелевые ручки»,пишет женщина.
Такие платформы — спасения для тюменцев, которые не могут позволить себе рюкзак для ребенка за 4-5 тысяч рублей. Преимущество покупок на «Авито» или «Юле» еще и в том, что перед оплатой можно лично посмотреть товар и убедиться в его качестве.
А за 1,2 тысячи рублей можно найти и новый портфель. Ирина пишет, что товар остался после закрытия магазина. А Людмила продает новый рюкзак за 1 тысячу рублей. В объявлении она поясняет, что бабушка подарила ребенку другой ранец, а этот продает за ненадобностью.
Тюменцам паниковать не стоит, ведь все рюкзаки в магазинах всё равно не разберут. Если ребенок идет не в первый класс, а денег на покупку пока нет, то можно и отложить её на пару недель. Уже в начале сентября цены могут снизиться, чтобы магазины могли быстрее продать «остатки».