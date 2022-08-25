Дурной остров в колыбели Европы: чем богат Суровикинский район Волгоградской области

Суровикинский район расположен на юго-западе Волгоградской области, граничит с Ростовской областью. Административный центр — город Суровикино. От Волгограда до него 140 километров. Граничит с Чернышковским, Октябрьским, Калачевским и Клетским районами. Население — 32,5 тысячи человек.
Район находится на равнине, климат здесь тёплый — континентальный. Зимы не суровые, лето жаркое.
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, именно здесь, в Придонье, зародилась европейская цивилизация. Древнегреческие письменные источники отмечают наличие в междуречье Волги и Дона странной системы административного управления: не было здесь ни цезарей, ни фараонов, власть передавали по наследству и не отвоевывали в междоусобных войнах. В междуречье избирали «голову» на Кругу, открытым голосованием атаманов.
Суровикинский муниципальный район — исконно казачий край. Он располагается на обширной территории бывшего Второго Донского округа области Войска Донского, разделенной на 7 округов. В 1744 году первопоселенцы Суровикины основали хутор в устье рек Дон и Чир, в честь них и назвали поселение. Первым атаманом в хуторе был Василий Варламов, его потомки до сих пор живут в Суровикино. Казаки Второго Донского округа принимали активное участие во всех войнах и военных операциях своей страны.
В 1900 году здесь построили железнодорожную станцию. Рабочий поселок Суровикино стал центром образованного в 1937 году Кагановического района. Через 20 лет район переименовали в Суровикинский.
В годы Великой Отечественной войны бои на территории района стали частью Сталинградской битвы, ее исходным рубежом, тут советские войска замкнули второе кольцо вокруг окруженных в Сталинграде немецко-фашистских захватчиков.
По территории района протекают 12 малых рек. Основные водные артерии — реки Чир, Добрая, Лиска. Протяженность береговой линии водных объектов в границах муниципального образования составляет 255 км. Расположено здесь и 120 тысяч гектаров площади зеркала Цимлянского водохранилища, а также 100 родников и 56 прудов.
Для туристов это прекрасная возможность покупаться, порыбачить и пожить в палатке на берегу водоема в живописном уголке. Местные нередко советуют путешественникам поехать на Дурной остров, расположенный посреди Цимлянского водохранилища на территории Нижнечирского сельского поселения. Несмотря на такое странное название, отдых здесь получается прекрасный. Связано оно с тем, что в давние времена, когда водохранилища еще не было, остров был возвышенностью. Через него пролегала дорога, на которой совершались грабежи проезжающих купцов и простолюдинов. Еще одна версия — вокруг острова сходятся течения Дона и Чира, от чего возникают омуты — дурные места, поэтому купаться здесь нужно осторожно.
Переправиться на остров можно на лодке, арендовав ее на одной из турбаз на материке. Славится остров песчаными берегами, красивыми пейзажами и сосновым лесом. А еще здесь можно полюбоваться редкими пернатыми — тут гнездуются белые и серые цапли, а также другие птицы из Красной книги региона.
На Цимле много леща, щуки, плотвы, красноперки, уклейки и карася. Из-за зарослей камыша и заболачивания берегов здесь почти не бывает судака и сома. Отличная рыбалка получается и на речке Лиска. В этом районе нет крупных населенных пунктов, но много турбаз и кемпингов.
Стоит также посетить охраняемый ландшафт регионального значения «Свиридовские озера». Это система озер, где обитают редкие и исчезающие виды животных и птиц, занесенные в Красную книгу. Здесь можно увидеть лебедей, цапель, куликов, умок, лысух, ондатр, норок.
Еще одна гордость района — «Тюльпановое поле», где на площади в 30 гектаров растут редкие и исчезающие виды растений: 50 (!) видов тюльпанов, в том числе ценные тюльпаны Шренка. Расположено оно между хутором Сысоевский и Суровикино. Местные называют это место Голландией в Волгоградской области.
Самая древняя в районе церковь — церковь святых апостолов Петра и Павла. Считается памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Она была построена ориентировочно в 1874 году. В 1930-х годах ХХ столетия она была закрыта советской властью. В здании расположились сначала электростанция, а в дальнейшем — склад тары Нижнечирского рыбзавода. В 1989 году здание вновь отдали местному приходу. В 1992 году здесь стартовали восстановительные работы. Церковь в настоящее время действующая, богослужения в ней совершаются по выходным и праздничным дням.
Остальные храмы были построены намного позже и не являются древними, но все равно по-своему интересны верующим своей архитектурой и атмосферой.
Местные советуют также посетить Храм Покрова Пресвятой Богородицы в хуторе Новомаксимовский. По их словам, это символ искреннего желания вернуть в жизнь казачьего хутора традиции православия. Эту церковь считают визитной карточкой населенного пункта. Стены храма закладывали метровые, как в старину. Ни один кирпич здесь не повторяется, разрисовывали церковь без перчаток. Нижний предел храма назван в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Здесь молятся о здравии страдающих от недугов. Верхний предел — Покрова Божьей Матери, которая дает благодать и защиту и особенно почитается в казачестве.
Исторические памятники по большей части посвящены Великой Отечественной войне. В 1987 году здесь открыли мемориал «Слава защитникам земли Сталинградской» на Калиновской горе, неподалеку от 139 км трассы Волгоград –Каменск — Шахтинский. Посвящен он подвигу воинов 229 стрелковой Одерской дивизии 64 армии, 147 стрелковой дивизии 62 армии, погибших на полях сражений Сталинградской битвы летом 1942 года.
В 2018 году в Суровикино была торжественно открыта памятная доска на месте гибели старшего лейтенанта, командира 143 отдельной разведывательной роты 54-й Гвардейской стрелковой дивизии Митяева Николая Степановича. Он погиб у здания старой железнодорожной водокачки за 3 дня до освобождения Суровикино — 11 декабря 1942 года. Об этом помогла узнать оставленная им надпись на стене, которую обнаружила жительница города.
В Суровикино туристам часто показывают памятник танкистам. Его установили в честь 70-летия освобождения города Суровикино от оккупантов. Монумент находится на улице Орджоникидзе, рядом с городским парком.
Множество братских могил можно найти в хуторах Чувилевский, Сухановский, Савинский, Рычковский, Погодин, Сысоевский, станицах Чирская, Суворовская и других населенных пунктах.
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».