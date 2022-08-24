Жителя Тюменской области отправили в колонию за поджог машины подруги

Как рассказали в пресс-службе областной судебной системы, Константин Магафуров в состоянии алкогольного опьянения поджёг автомобиль своей знакомой. Однако сжечь дотла чужую машину ему не удалось, возгорание удалось вовремя потушить.
Автомобиль стоил более 1,5 миллиона рублей.
Магафуров вину признал и раскаялся в содеянном. С него взыщут компенсацию морального вреда на сумму более 210 тысяч рублей.
Кроме того, суд отправил Магафурова на 2 года в исправительною колонию. Также с него взыскали 160 474 рублей и компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о тоболяках, укравших алкоголь на сумму 160 тысяч рублей.с него