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Жителя Тюменской области отправили в колонию за поджог машины подруги

24 августа 06:08
Фото: 1Mi
Житель Тюменской области отправится за решетку за уничтожение чужого имущества. Абатский районный суд вынес ему обвинительный приговор за поджог чужой машины.
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Суд

Как рассказали в пресс-службе областной судебной системы, Константин Магафуров в состоянии алкогольного опьянения поджёг автомобиль своей знакомой. Однако сжечь дотла чужую машину ему не удалось, возгорание удалось вовремя потушить.

Автомобиль стоил более 1,5 миллиона рублей.

Магафуров вину признал и раскаялся в содеянном. С него взыщут компенсацию морального вреда на сумму более 210 тысяч рублей.

Кроме того, суд отправил Магафурова на 2 года в исправительною колонию. Также с него взыскали 160 474 рублей и компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей.

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