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Жителей Тюменской области приглашают принять участие в акции «Сохраним лес»

24 августа 10:29
Фото: сайт правительства Тюменской области
В сентябре в Тюменской области пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес». Принять участие в мероприятии могут все желающие, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.

Региональный этап Всероссийской акции «Сохраним лес» состоится 17 сентября. в Тюменском лесничестве запланирован на 17 сентября. Мероприятие пройдёт в Винзилинском участковом лесничестве (14 км Ялуторовского тракта от Автограда до поворота на д. Муллаши, далее 6,5 км по асфальтированной дороге до места посадки). Для высадки саженцев деревьев готовится площадь 17,9 га.

Для участия в акции необходимо направить в департамент заявку, в которой следует отразить:

  • количество человек;
  • телефон ответственного лица для решения организационных вопросов.

Заявки принимаются до 7 сентября по телефону 427-490 или на электронный адрес [email protected].

Сбор участников на месте проведения акции в 9 часов 45 минут (схема прилагается).

Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы.

Напомним, в Тюменской области с 2019 года действует проект «Сохранение лесов». В рамках реализации программы на случай неурожайных лет или чрезвычайных ситуаций в регионе создан страховой фонд лесных растений. Планируется, что к 2024 году баланс фонда составит почти 3 тонны семян. К этому же времени рост лесного массива в регионе должен составить порядка должен составить 700 га.

Александр Моор принял участие в акции «Сохраним лес»
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