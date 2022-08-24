Жителей Тюменской области приглашают принять участие в акции «Сохраним лес»

Региональный этап Всероссийской акции «Сохраним лес» состоится 17 сентября. в Тюменском лесничестве запланирован на 17 сентября. Мероприятие пройдёт в Винзилинском участковом лесничестве (14 км Ялуторовского тракта от Автограда до поворота на д. Муллаши, далее 6,5 км по асфальтированной дороге до места посадки). Для высадки саженцев деревьев готовится площадь 17,9 га.
Для участия в акции необходимо направить в департамент заявку, в которой следует отразить:
Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы.
Напомним, в Тюменской области с 2019 года действует проект «Сохранение лесов». В рамках реализации программы на случай неурожайных лет или чрезвычайных ситуаций в регионе создан страховой фонд лесных растений. Планируется, что к 2024 году баланс фонда составит почти 3 тонны семян. К этому же времени рост лесного массива в регионе должен составить порядка должен составить 700 га.