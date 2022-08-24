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В Тюменской области за сутки сбили двух косуль и двух лосей. Животные погибли

24 августа 08:52
Фото: Госохотдепартамент
Четыре аварии с участием диких животных произошло накануне в Тюменской области. Под колесами автовладельцев погибли две косули и два лося, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

На 41-м километре Ялуторовского тракта водитель автомобиля BMW X6 сбил насмерть косулю. По предварительным данным, автовладельцу назначили штраф за сбитое животное в размере 40 тысяч рублей.

Второе ДТП произошло на 341-м километре автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе. Здесь под колеса попал лось. Но водитель с места происшествия скрылся. Также автовладельцы покинули места аварии со сбитыми насмерть накануне днем животными в Исетском и Уватском районах. По словам очевидцев, в Уватском районе «сохатый» попал под колеса автомобиля Honda синего цвета.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП погибли самка и самец лося. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценили в 160 тысяч рублей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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