В Тюменской области за сутки сбили двух косуль и двух лосей. Животные погибли

Второе ДТП произошло на 341-м километре автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе. Здесь под колеса попал лось. Но водитель с места происшествия скрылся. Также автовладельцы покинули места аварии со сбитыми насмерть накануне днем животными в Исетском и Уватском районах. По словам очевидцев, в Уватском районе «сохатый» попал под колеса автомобиля Honda синего цвета.