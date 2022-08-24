В Тюмени вводят сухой закон, готовят бьюти-вечеринку и отменяют бесплатную парковку

Тюменцам не понравилась приглашенная звезда бьюти-вечеринки
Через несколько дней, 27 августа, в областной столице пройдет «Летний праздник красоты» от сети магазинов Л’Этуаль. Организаторы пригласили на мероприятие Алену Водонаеву, но тюменцы не оценили эту идею.
Многие горожане в социальных сетях посчитали, что приглашенная звезда не совсем подходит для этого мероприятия. По словам тюменцев, стиль макияжа дивы отстал от современности на 20 лет.
Многие знают Алену Водонаеву в качестве участницы реалити-шоу «Дом-2» и телеведущей. Помимо того, в этом году дива снималась в телевизионном проекте «Звезды в Африке».
«Сухой закон» введут в Тюмени на один день
В праздничный день 1 сентября в областной столице будет действовать запрет на продажу алкоголя в торговых точках. Власти считают, что День знаний должен проходить трезво.
Как пояснили «Нашему городу» в департаменте потребительского рынка администрации города, попробовать горячительные напитки можно будет только в соответствующих заведениях — ресторанах, кафе, барах и других предприятиях общепита.
Торговые точки, которые будут отпускать алкоголь 1 сентября будут наказаны. Предполагается штраф в размере от 2 до 40 тысяч рублей.
Парковки на Республики стали платными
В областной столице появились проблемы с бесплатными парковками. Тюменец получил счет во время бесплатных 15 минут парковки, когда стоял в районе дома 47 на улице Республики. В приложении «Тюменские парковки» водитель получил счет за 3 минуты использования места.
В «Тюменьгортрансе» пояснили «Нашему городу», что дело в приложении. Если в нем выставить время, то за него придется заплатить.
По словам представителей учреждения, бесплатные минуты не были отменены. Первые 15 минут стоянки также не оплачиваются. Согласно тарифам, парковка на улице Республики, 47 стоит 30 рублей за час.