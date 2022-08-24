В Хабаровском крае начнет работу домостроительный комбинат

Проектная мощность предприятия позволит возводить ежегодно до ста двадцати восьми тысяч квадратных метров жилой недвижимости.
Издание transsibinfo.com сообщает, что о домостроительном комбинате рассказали в Минэкономразвития региона. Так, на реализацию данного проекта будет направлено свыше четырехсот тридцати миллионов рублей. В результате появится порядка ста пятидесяти новых рабочих мест.
«Также предприятие войдет в состав промышленно-строительного кластера», – рассказали в Министерстве экономического развития региона.
На данный момент заключены договоры аренды земельного участка и генерального подряда. Кроме этого, подписаны договоры на поставку основного технического оснащения для организации нового производства. Идут работы по разработке проектной документации.
В первую очередь предприятие будет обеспечивать застройку микрорайона Вершины, который находится в границах комплексной застройки территории микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровске. Микрорайон состоит из трех кварталов, и его площадь составляет шестьдесят девять гектаров.
В микрорайоне планируют построить жилые дома разной этажности, общая площадь которых составит более четырехсот восьмидесяти четырех тысяч квадратных метров. Также там планируется возведение объектов социальной инфраструктуры: 4 детских дошкольных учреждений, 2 общеобразовательных школ и поликлиники для детей.
Напомним, режимы ТОР и СПВ предоставляют резидентам различные налоговые и административные преференции. Они дают возможность экономить инвесторам до тридцати процентов объема капиталовложений в реализацию проекта за десять лет.