В Хабаровском крае начнет работу домостроительный комбинат

В первую очередь предприятие будет обеспечивать застройку микрорайона Вершины, который находится в границах комплексной застройки территории микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровске. Микрорайон состоит из трех кварталов, и его площадь составляет шестьдесят девять гектаров.