nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Хабаровском крае начнет работу домостроительный комбинат

24 августа 11:42
Фото: pxhere.com
На территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» начнет работу домостроительный комбинат, специализация которого будет заключаться в производстве железобетонных изделий для жилищного строительства.

Проектная мощность предприятия позволит возводить ежегодно до ста двадцати восьми тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Издание transsibinfo.com сообщает, что о домостроительном комбинате рассказали в Минэкономразвития региона. Так, на реализацию данного проекта будет направлено свыше четырехсот тридцати миллионов рублей. В результате появится порядка ста пятидесяти новых рабочих мест.

«Также предприятие войдет в состав промышленно-строительного кластера», – рассказали в Министерстве экономического развития региона.

На данный момент заключены договоры аренды земельного участка и генерального подряда. Кроме этого, подписаны договоры на поставку основного технического оснащения для организации нового производства. Идут работы по разработке проектной документации.

В первую очередь предприятие будет обеспечивать застройку микрорайона Вершины, который находится в границах комплексной застройки территории микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровске. Микрорайон состоит из трех кварталов, и его площадь составляет шестьдесят девять гектаров.

В микрорайоне планируют построить жилые дома разной этажности, общая площадь которых составит более четырехсот восьмидесяти четырех тысяч квадратных метров. Также там планируется возведение объектов социальной инфраструктуры: 4 детских дошкольных учреждений, 2 общеобразовательных школ и поликлиники для детей.

Напомним, режимы ТОР и СПВ предоставляют резидентам различные налоговые и административные преференции. Они дают возможность экономить инвесторам до тридцати процентов объема капиталовложений в реализацию проекта за десять лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25