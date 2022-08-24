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Тюменцы жалуются на строителей из-за нарушения режима тишины

24 августа 03:54
Фото: 1Mi
Жители Тюмени жалуются на нарушение режима тишины ГК «Меридиан». Застройщик ведет строительные работы в ЖК «Меридиан Запад» на улице Краснооктябрьской, 16, даже в ночное время.

«Застройщик не реагирует адекватно на замечания. В выходные дни они могут начать работать с семи часов утра. Вчера утро началось с 6:30 от музыки, раздававшейся из автомобиля охранника», отметили тюменцы.

Между тем в компании, горожан заверяют, что нарушения режима тишины со стороны застройщика нет — в позднее и вечернее время работы на объектах не ведутся, а музыку сотрудники компании не слушают.

В комментариях под постом автора, размещенном в группе ЧС Тюмень, подписчики сообщества отмечают, что нарушения режима тишины на стройках — явление нередкое. Особенно часто нормы закона игнорируются при проведении дорожных работ.

«В Ново-Патрушево сейчас дорогу делают. Всю ночь какая-то ездит техника утрамбовывает. В шесть утра 300 единиц техники грохочет. Плюс бордюры пилят. Ужас какой-то», написал один из комментаторов.

В Тюменской области согласно действующему закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан», часы тишины в жилых районах действуют с 22:00 до 8:00 часов в будние дни, с 22:00 до 9:00 часов в выходные и нерабочие праздничные дни. Проведение шумных работ запрещено с 13:00 до 15:00.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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