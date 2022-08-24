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Тюменцы раскритиковали организаторов бьюти–вечеринки с участием Алены Водонаевой

24 августа 07:22
Фото: 1Mi
Алена Водонаева прилетит в Тюмень 27 августа. Бывшая участница телевизионного проекта «Дом — 2» посетит областную столицу в качестве приглашенной звезды «Летнего праздника красоты» компании Л’Этуаль.

Организаторы мероприятия обещают посетителям не только мастер-классы от визажистов и косметологов, но возможность пообщаться с теледивой.

Впрочем, жители Тюмени к беседам с Аленой Водонаевой отнеслись скептически. Более того, даже раскритиковали организаторов праздника за неудачный выбор приглашенной звезды.

«Водонаева очень некорректна в своих высказывания про женщин. Думаю, вы ошибаетесь, предполагая, что она привлечёт потенциальных покупателей. А какой макияж у неё? Такой мейкап уже давно не делают — она осталась в 2000 годах. Л’Этуаль такая большая компания. И при чем здесь Водонаева? Неужели самим не смешно? Даже разочаровали. Просто какая-то глупость», высказали свое мнение тюменцы на официальной VK странице компании.

Отметим, Алена Водонаева — российская телеведущая, участница реалити-шоу «Дом — 2». Российским зрителям запомнилась скандальным поведением в телепроекте. Последние несколько лет работала ведущей различных телешоу. В феврале этого года приняла участие в съемках проекта «Звезды в Африке».

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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