Тюменцы раскритиковали организаторов бьюти–вечеринки с участием Алены Водонаевой

«Водонаева очень некорректна в своих высказывания про женщин. Думаю, вы ошибаетесь, предполагая, что она привлечёт потенциальных покупателей. А какой макияж у неё? Такой мейкап уже давно не делают — она осталась в 2000 годах. Л’Этуаль такая большая компания. И при чем здесь Водонаева? Неужели самим не смешно? Даже разочаровали. Просто какая-то глупость», высказали свое мнение тюменцы на официальной VK странице компании.