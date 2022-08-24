Тюменцы раскритиковали организаторов бьюти–вечеринки с участием Алены Водонаевой

Организаторы мероприятия обещают посетителям не только мастер-классы от визажистов и косметологов, но возможность пообщаться с теледивой.
Впрочем, жители Тюмени к беседам с Аленой Водонаевой отнеслись скептически. Более того, даже раскритиковали организаторов праздника за неудачный выбор приглашенной звезды.
«Водонаева очень некорректна в своих высказывания про женщин. Думаю, вы ошибаетесь, предполагая, что она привлечёт потенциальных покупателей. А какой макияж у неё? Такой мейкап уже давно не делают — она осталась в 2000 годах. Л’Этуаль такая большая компания. И при чем здесь Водонаева? Неужели самим не смешно? Даже разочаровали. Просто какая-то глупость», высказали свое мнение тюменцы на официальной VK странице компании.
Отметим, Алена Водонаева — российская телеведущая, участница реалити-шоу «Дом — 2». Российским зрителям запомнилась скандальным поведением в телепроекте. Последние несколько лет работала ведущей различных телешоу. В феврале этого года приняла участие в съемках проекта «Звезды в Африке».