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Тюменцы пожаловались на работу магазина «Магнит» на улице Западносибирской

24 августа 12:33
Фото: 1Mi
Жители домов на улице Западносибирская недовольны соседством с магазином «Магнит», который работает в доме № 16. Сотрудники супермаркета «устроили курилку», не убирают территорию и перекрывают двор для выгрузки товара, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

«Они заезжают к себе на парковку через дворовую территорию двора домов 18к1 и 14 на Западносибирской. Резюмируя: у товарищей нет въезда и выезда, они без разрешения используют для этих целей чужую территорию»,сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Между тем горожане сомневаются, что в этом случае нужно как-то реагировать на работу супермаркета. Тем более, что сетевой магазин граничит с несколькими домами, ему можно использовать дорогу и даже тротуар для погрузки и выгрузки товара.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменский магазин «Пятерочка», расположенный на улице Мельникайте, 95, атаковали тараканы. Жильцы дома замучились их травить.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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