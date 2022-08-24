Тюменцы пожаловались на работу магазина «Магнит» на улице Западносибирской

«Они заезжают к себе на парковку через дворовую территорию двора домов 18к1 и 14 на Западносибирской. Резюмируя: у товарищей нет въезда и выезда, они без разрешения используют для этих целей чужую территорию»,сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Между тем горожане сомневаются, что в этом случае нужно как-то реагировать на работу супермаркета. Тем более, что сетевой магазин граничит с несколькими домами, ему можно использовать дорогу и даже тротуар для погрузки и выгрузки товара.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменский магазин «Пятерочка», расположенный на улице Мельникайте, 95, атаковали тараканы. Жильцы дома замучились их травить.