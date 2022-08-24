Тюменцы обеспокоены резким ростом числа случаев близорукости среди маленьких детей

По данным видеосюжета «Тюменского времени», в регионе в три раза увеличилось число ребят с проблемами зрения. Особую тревогу вызывают дети дошкольного возраста, диагноз миопия теперь ставят в три раза чаще.
«Ну телефоны поменьше давать и все»отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Мария Т.
Горожане полагают, что определённый вклад в развитие подобных проблем внесло и дистанционное образование. Некоторые дети стали используют мобильные телефоны весь день. Сами ребята признают, что теперь очень часто «сидят в сети».
Ещё 5-6 лет назад в Областном офтальмологическом диспансере наблюдалось 500 детей с миопией, теперь почти 1 500.