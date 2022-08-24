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Тюменский магазин Reebok откроется под новым брендом

24 августа 09:20
Фото: 1Mi
В Тюмени магазины Reebok откроются под новым брендом. Об этом стало известно обладателям дисконтных карт спортивного магазина.
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Тюмень

Права на продажу товаров этого магазина теперь у турецкой компании FLO. О том, что они приобрели российское подразделение Reebok выяснилось еще весной этого года.

Сейчас участникам бонусной программы необходимо передать право на обработку персональных данных новой компании.

Тюменцы могут приобрести спортивные вещи любимого бренда в ТРЦ «Кристалл» и в ТРЦ «Солнечный».

Напомним, 23 августа, в Тюмени открылся магазин H& M в ТЦ «Галерея Вояж».

Ранее «Наш город» писал о том, что горожане с негодованием смотрят на большие очереди в магазин H&M.

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