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Тюменская молодежь устроила на Лесобазе уличные бои

24 августа 04:50
Фото: 1Mi
В тюменском микрорайоне Лесобаза появилась площадка для уличных боев. Неофициальный «бойцовский клуб» организовала рядом с переправой молодежь, проживающая в данном районе. Видеоролик с кулачными боями местные жители опубликовали в сообществе Подслушано на Лесобазе.

«Прошу родителей, обратить внимание на своих детей, которые не первый раз на глазах у людей устраивают „кулачные бои“. На замечания прекратить, говорят „мы вам что мешаем“? Да, мешаете. Бейте друг другу лица, на глазах у своих родителей!», возмутился автор видеоролика.

Правда, подписчики сообщества возмущения жителей Лесобазы не поддержали. Наоборот, заступились за ребят, занимающихся обычной тренировкой и отработкой спарринга.

«Пьют — не нравится, тренируются — не нравится. Чем заниматься им тогда? Возможно, у этих ребят нет денег на тренировки, потому сами занимаются. Молодцы! Нормальные, здоровые парни растут», отметил Николай Е.

В Тюмени сегодня работают десятки спортивных клубов, предлагающих занятия различными видами единоборств. Стоимость одной групповой тренировки начинается от 300 рублей, индивидуальных занятий — от 1500 рублей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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