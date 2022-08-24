Тюменская молодежь устроила на Лесобазе уличные бои

«Прошу родителей, обратить внимание на своих детей, которые не первый раз на глазах у людей устраивают „кулачные бои“. На замечания прекратить, говорят „мы вам что мешаем“? Да, мешаете. Бейте друг другу лица, на глазах у своих родителей!», возмутился автор видеоролика.
Правда, подписчики сообщества возмущения жителей Лесобазы не поддержали. Наоборот, заступились за ребят, занимающихся обычной тренировкой и отработкой спарринга.
«Пьют — не нравится, тренируются — не нравится. Чем заниматься им тогда? Возможно, у этих ребят нет денег на тренировки, потому сами занимаются. Молодцы! Нормальные, здоровые парни растут», отметил Николай Е.
В Тюмени сегодня работают десятки спортивных клубов, предлагающих занятия различными видами единоборств. Стоимость одной групповой тренировки начинается от 300 рублей, индивидуальных занятий — от 1500 рублей.