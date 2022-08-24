Тюменская молодежь устроила на Лесобазе уличные бои

«Прошу родителей, обратить внимание на своих детей, которые не первый раз на глазах у людей устраивают „кулачные бои“. На замечания прекратить, говорят „мы вам что мешаем“? Да, мешаете. Бейте друг другу лица, на глазах у своих родителей!», возмутился автор видеоролика.