«Три года поучились — помахали ручкой»: как изменилось музыкальное образование

«Реформа по сокращению срока обучения не улучшит нынешнюю ситуацию в сфере музыкального образования. Это только ухудшит положение. На мой взгляд, 4 лет недостаточно для того, чтобы снарядить ребенка всем необходимым для дальнейшего развития в музыке. Реформы нужно проводить в сфере оплаты труда», считает музыкант.