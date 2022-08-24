«Три года поучились — помахали ручкой»: как изменилось музыкальное образование

Нам удалось пообщаться с заслуженным учителем РФ, преподавателем по классу фортепиано в детской школе искусств имени Владимира Знаменского Ниной Латышевой. Педагог выпустила несколько поколений талантливых пианистов. Ее воспитанники являются лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов фортепианного искусства.
Нина Ивановна рассказала, что раньше была одна программа обучения — 7-летняя, для взрослых людей в вечерней школе — 5-летняя. Преподаватель назвала ее совершенной.
По словам педагога, в настоящее время основная масса детей обучается по 5-летней программе, остальные ученики предпочитают предпрофессиональную — 8-9 лет.
«Я не совсем довольна подобной программой, поскольку мы не можем полноценно обучать детей, как это было раньше. Учеба была качественной, продуманной. Сейчас три года поучились — помахали ручкой», высказала мнение Латышева.
Педагог отметила, что в школе искусств имени Владимира Знаменского каждые два года идет набор в классы предпрофессиональной программы. У них даже нет всех параллелей.
Можно сказать, что каждая музыкальная школа — отдельное государство, где решения принимает администрация. Сколько в городе школ — столько вариантов обучения. В коммерческой школе ученик получает образование в любом формате, в котором ему угодно.
«Мы берем практически всех детей. В этом есть и негативная сторона: талантливый ребенок может остаться за бортом и не попасть состав того или иного класса для предпрофов», прокомментировала заслуженный учитель РФ.
Латышева признается, что дети, которые обучаются по предпрофессиональной программе достигают больших успехов, чем способные дети в «облегченных» классах. Так происходит потому, что двух занятий по выбранной специальности не хватает. Чтобы стать мастером своего дела, необходимо отдаваться инструменту полностью.
Выпускник Нины Ивановны, занимающийся в музыкальной школе 9 лет, поступил в колледж при Российской академии музыки имени Гнесиных, которая славится опытными педагогами и высоким качеством образования.
«По своей специальности мой воспитанник получил высший балл. Если бы он учился 5 лет, то, скорее всего, не достиг бы подобного уровня», считает она.
На наш вопрос о том, могут ли музыкальные заведения массово превратиться в кружки самодеятельности, наставница заявила: однозначно, нет.
Во многих российских школах искусств педагоги придерживаются классического образования. Дети воспитываются на шедеврах классики, изучают историю и теорию музыки, а также сдают экзамены по пройденным блокам. Люди, получившие музыкальное образование обладают шикарным вкусом, острым умом и трудолюбием. Музыка — прекрасный фундамент для формирования зрелой личности.
Однако, и тут есть свои подводные камни. Детям действительно трудно одновременно обучаться в двух школах — общеобразовательной и по интересам.
«В сравнении с другими детьми, у ученика музыкальной школы не будет столько свободного времени. Это факт. Но не забывайте, что юные ценители музыки зачастую сами хотят провести лишний час за инструментом», подчеркнула преподаватель.
Еще один неприятный момент в сфере музыкального образования — низкие зарплаты учителей в России. По статистике этого года, средняя заработная плата преподавателя музыки в стране — 25 тысяч рублей. И это за такой титанический труд…
Мы спросили мнение у бывшей органистки Тюменской государственной филармонии Марии Блажевич. В свое время она окончила школу имени Знаменского (тогда это была школа № 1), позже работала старшим преподавателем кафедр специального фортепиано и теории музыки Тюменского института искусств культуры.
Блажевич уверена, что привить любовь к музыке может только грамотный преподаватель, всей душой любящий свое дело.
«Я решила, что стану музыкантом после первого урока сольфеджио. Мне безумно повезло встретить на пути своего любимого преподавателя. Она сумела пробудить во мне любовь к искусству, светлому и возвышенному», рассказала органистка.
Вообще, вопрос музыкального образования в нашей стране достаточно глубокий и не предполагает однозначного ответа. Так считает концертмейстер и преподаватель высшей квалификационной категории по классу фортепиано Татьяна Мельницер.
«Состояние культуры и музыкального образования полностью отражает состояние сегодняшнего общества. Хочется думать, что высокое классическое искусство когда-то будет востребовано и в Тюмени», коротко прокомментировала она.
С Татьяной согласен руководитель тюменского джаз-фанк коллектива JAM Месроп Гукасян.
«Реформа по сокращению срока обучения не улучшит нынешнюю ситуацию в сфере музыкального образования. Это только ухудшит положение. На мой взгляд, 4 лет недостаточно для того, чтобы снарядить ребенка всем необходимым для дальнейшего развития в музыке. Реформы нужно проводить в сфере оплаты труда», считает музыкант.
По словам Нины Латышевой, если реформа музыкального образования и дальше будет идти по такому сценарию, то большая часть учеников останется на любительском уровне. Необходимо, чтобы дети стремились получать полноценное образование. В противном случае — нам не вырастить гениев-виртуозов.
«Я смотрю на музыкальное будущее оптимистично. Хочется, чтобы в нашей стране, богатой талантливыми людьми, больше внимания уделялось процветанию человеческой культуры и сохранению великих традиций», такими словами преподаватель закончила беседу.
Низкие ставки учителей, реформы по «облегчению» учебного процесса, отсеивание талантливых детей — то, что, к сожалению, присутствует в современном музыкальном образовании. Что же будет, если систему академической подготовки и дальше будут «улучшать»?