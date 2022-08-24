Тоболяки вынесли под одеждой из магазина алкоголь на 160 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, сотрудники тобольского магазина обнаружили недостачу в 160 тысяч рублей.
Оказалось, что преступление совершили 41-летний и 26-летний мужчины. Они рассказали, что один из них на протяжении недели выносил их магазина под одеждой по несколько бутылок к служебному входу. Второй обвиняемый помогал ему и занимался сбытом.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подсудимым грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени поймали грабителя из Казахстана.