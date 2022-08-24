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Тоболяки вынесли под одеждой из магазина алкоголь на 160 тысяч рублей

24 августа 01:38
Фото: 1Mi
В Тобольске задержали двоих мужчин, укравших из магазина алкоголь. Крупную недостачу выявили в одной из торговых точек города.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, сотрудники тобольского магазина обнаружили недостачу в 160 тысяч рублей.

Оказалось, что преступление совершили 41-летний и 26-летний мужчины. Они рассказали, что один из них на протяжении недели выносил их магазина под одеждой по несколько бутылок к служебному входу. Второй обвиняемый помогал ему и занимался сбытом.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подсудимым грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени поймали грабителя из Казахстана.

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