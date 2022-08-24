nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Теплая погода ожидает жителей Тюмени в среду

24 августа 01:02
Фото: 1Mi
В среду тюменцев ожидает малооблачная погода, сообщает Гисметео.

Скорость западного ветра снизится до 1-3 метров в секунду, температура воздуха составит + 25 градусов (днём). Осадки возможны ближе к 23:00, влажность около 54%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Утром в четверг возможен небольшой дождь и до 0,5 мм осадков. Днём температура воздуха поднимется до + 26 градусов, погода будет малооблачной. Скорость ветра повысится до 3 метров в секунду, влажность около 55%.

Самым жарким днём на этой неделе станет пятница. Воздух в областной столице разогреется до + 28 градусов. К вечеру скорость ветра увеличится до 4-5 метров в секунду, осадки маловероятны.

К концу недели синоптики ждут ясное небо, осадков не ожидается. Западный ветер не принесёт облаков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25