Теплая погода ожидает жителей Тюмени в среду

Скорость западного ветра снизится до 1-3 метров в секунду, температура воздуха составит + 25 градусов (днём). Осадки возможны ближе к 23:00, влажность около 54%. Атмосферное давление в пределах нормы.
Утром в четверг возможен небольшой дождь и до 0,5 мм осадков. Днём температура воздуха поднимется до + 26 градусов, погода будет малооблачной. Скорость ветра повысится до 3 метров в секунду, влажность около 55%.
Самым жарким днём на этой неделе станет пятница. Воздух в областной столице разогреется до + 28 градусов. К вечеру скорость ветра увеличится до 4-5 метров в секунду, осадки маловероятны.
К концу недели синоптики ждут ясное небо, осадков не ожидается. Западный ветер не принесёт облаков.