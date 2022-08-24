Сбер провел обучающую конференцию для HR-директоров крупных тюменских организаций

«Сбер стал лучшим работодателем страны в рейтинге HeadHunter, заняв первое место среди крупнейших компаний. Нам захотелось поделиться с клиентами своим накопленным опытом, а именно инструментами и наработками в сфере управления персоналом. В Тюмени мероприятие для HR-специалистов мы провели впервые. Надеемся, что для участников встречи оно стало максимально полезным, и наш опыт поможет компаниям повысить результативность работы HR-отделов, а также настроить эффективную систему взаимоотношения с сотрудниками», сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.