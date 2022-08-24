nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбер провел обучающую конференцию для HR-директоров крупных тюменских организаций

24 августа 06:59
Фото: Сбербанк
Сбер в Тюмени провел обучающую конференцию «HR-день» для HR-директоров и сотрудников по работе с персоналом крупных тюменских организаций.

Спикерами на мероприятии выступили представители Сбербанка, а также эксперты медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и образовательного центра СберУниверситет.

Мероприятие посетили более 70 участников. В ходе встречи клиенты узнали о ключевых приоритетах стратегии HR в Сбере, о современных методах подбора и оценки персонала, системах обучения, инструментах поддержки, мотивации и заботы о сотрудниках компаний. Также на встрече поговорили о преобразованиях и точках роста рынка труда в Тюмени.

«Сбер стал лучшим работодателем страны в рейтинге HeadHunter, заняв первое место среди крупнейших компаний. Нам захотелось поделиться с клиентами своим накопленным опытом, а именно инструментами и наработками в сфере управления персоналом. В Тюмени мероприятие для HR-специалистов мы провели впервые. Надеемся, что для участников встречи оно стало максимально полезным, и наш опыт поможет компаниям повысить результативность работы HR-отделов, а также настроить эффективную систему взаимоотношения с сотрудниками», сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Сбербанк#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25