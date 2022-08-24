Опрос: 17% россиян готовы потратить неделю на поездку до места отдыха

Как передает iz.ru, согласно опросу, 27% россиян готовы потратить на дорогу до места отдыха не более двух-трех часов. 22% респондентов ответили, что готовы ехать до 12 часов, еще каждый четвертый заявил, что готов ехать около суток в одну сторону.