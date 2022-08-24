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Опрос: 17% россиян готовы потратить неделю на поездку до места отдыха

24 августа 08:28
Фото: piqsels.com
Сервис Tutu.ru провел опрос на тему того, сколько российские туристы готовы потратить времени на поездку до места отдыха.

Как передает iz.ru, согласно опросу, 27% россиян готовы потратить на дорогу до места отдыха не более двух-трех часов. 22% респондентов ответили, что готовы ехать до 12 часов, еще каждый четвертый заявил, что готов ехать около суток в одну сторону.

Провести в дороге два-три дня готовы девять процентов россиян.

При этом 17% опрошенных заявили, что готовы ехать до места отдыха целую неделю, однако, они отдельно подчеркнули, что пункт назначения должен быть «действительно стоящим».

В опросе участвовали 1914 человек.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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