Опрос: 17% россиян готовы потратить неделю на поездку до места отдыха

Как передает iz.ru, согласно опросу, 27% россиян готовы потратить на дорогу до места отдыха не более двух-трех часов. 22% респондентов ответили, что готовы ехать до 12 часов, еще каждый четвертый заявил, что готов ехать около суток в одну сторону.
Провести в дороге два-три дня готовы девять процентов россиян.
При этом 17% опрошенных заявили, что готовы ехать до места отдыха целую неделю, однако, они отдельно подчеркнули, что пункт назначения должен быть «действительно стоящим».
В опросе участвовали 1914 человек.