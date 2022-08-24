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Нужно сразу делать фото и видео: как изменится Закон о правах потребителей

24 августа 08:31
С 1 сентября этого года вступает в силу изменение в статью 16 «Закона о защите прав потребителей РФ». Эта статья будет содержать конкретные условия, указывающие на то, что право потребителя было нарушено.
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Тюмень

Об этом на брифинге в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рассказал начальник отдела защиты прав потребителей Артем Никоза.

Всего будет порядка 15-16 условий. В последнем абзаце закона будет добавлено, что могут быть признаны иные условия, нарушающие права потребителей.

«Это важный момент. И потребитель знать, в каких случаях его права нарушили, и бизнесмены будут стараться соблюдать закон», прокомментировал Никоза.

Кроме того, начальник отдела защиты прав потребителей советует тюменцам сразу фиксировать нарушения: делать видео и -фото материалы, которые потом могут быть представлены как доказательства.

«Главное правильно собрать доказательства и прикрепить претензию на сайт торговых сетей и магазинов. Если мы будем обращаться с такими исками, ситуация будет меняться», уверил он.

Артем Никоза рекомендует направлять претензии в бумажном виде на электронную почту.

Стоит помнить, что в случае нарушения прав потребителей, гражданин может получить компенсацию морального вреда. Для этого достаточно самого факта нарушения.

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