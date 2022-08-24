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На тюменской трассе успешно отработали самый страшный сценарий ДТП

24 августа 09:31
Учения по ликвидации ДТП с участием крупногабаритного транспорта на трассе Тюмень — Екатеринбург прошли успешно. В ходе совместной работы специалистам различных служб Тюменской и Свердловской областей удалось за час ликвидировать все последствия жуткой аварии.

Напомним, по легенде, на границе Свердловской и Тюменской областей столкнулись фура, бензовоз и пассажирский автобус. В результате ДТП по трассе разлилось, а затем загорелось топливо, а также «погибли» пять человек и «пострадали» 15. Одному из них требовалась срочная санитарная эвакуация и еще двум — неотложное хирургическое вмешательство.

Такой сценарий был выбран не случайно. Дело в том, что, к сожалению, по прежнему не удается сократить количество дорожно-транспортных происшествий с большегрузами, они продолжают происходить на федеральных трассах.

«Самое сложное — это взаимодействие между двумя регионами. Такие учения нужны для отработки действий наших служб. И, несмотря на то, что с каждым годом уровень дорожной инфраструктуры улучшается, качество дорог становится лучше, к сожалению, мы никогда не сведем к нулю число дорожно-транспортных происшествий, но от человеческих жертв мы стараемся уйти»,отметил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.

В тренировке приняли участие более 70 человек личного состава и 32 единицы техники, включая вертолёт. Всех участников наградили благодарственными письмами.

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