На тюменской трассе успешно отработали самый страшный сценарий ДТП

«Самое сложное — это взаимодействие между двумя регионами. Такие учения нужны для отработки действий наших служб. И, несмотря на то, что с каждым годом уровень дорожной инфраструктуры улучшается, качество дорог становится лучше, к сожалению, мы никогда не сведем к нулю число дорожно-транспортных происшествий, но от человеческих жертв мы стараемся уйти»,отметил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.