На тюменской трассе ликвидировали последствия ДТП с бензовозом

По сценарию, водитель грузового полуприцепа MAN не справился с управлением и столкнулся с бензовозом, перевозившим нефтепродукты, который двигался в попутном направлении. От удара бензовоз вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом с пассажирами.
В результате аварии на дороге разлилось и вспыхнуло топливо. Ситуация осложнялась угрозой взрыва. Кроме того, в учебном ДТП были и жертвы: пять человек «погибли», 15 «получили травмы различной степени тяжести», одному из них требовалась срочная санитарная эвакуация и еще двум — неотложное хирургическое вмешательство на месте происшествия. Движение на трассе оказалось полностью заблокированным, образовался затор.
Наряду с организатором, которым выступил Уралуправтодор, в учениях приняли участие представители экстренных и оперативных служб двух регионов: сотрудники Главных управлений МЧС России, Единой дежурно-диспетчерской службы, УГИБДД, Центра медицины катастроф — всего более 70 человек личного состава и 32 единицы техники, включая вертолёт.
Специалисты оперативно организовали объезд места ДТП и проинформировали людей о затруднении движения и путях объезда. Также началась эвакуация пострадавших. На месте работал вертолет.
А возгорание локализовали при помощи переносного устройства пожаротушения УДАВ 15, в кратчайшие сроки устранив угрозу распространения горения.
После спасательных работ на место происшествия пригнали тяжелую технику: грейдер комбинированные дорожные машины, самосвал, экскаватор. С помощью погрузчика эвакуировали пострадавшие транспортные средства с места ДТП, расчистили дорожное покрытие от последствий ЧС.