На тюменской трассе ликвидировали последствия ДТП с бензовозом

В результате аварии на дороге разлилось и вспыхнуло топливо. Ситуация осложнялась угрозой взрыва. Кроме того, в учебном ДТП были и жертвы: пять человек «погибли», 15 «получили травмы различной степени тяжести», одному из них требовалась срочная санитарная эвакуация и еще двум — неотложное хирургическое вмешательство на месте происшествия. Движение на трассе оказалось полностью заблокированным, образовался затор.