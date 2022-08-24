Молодежный ВЭФ объединит молодых специалистов, бизнесменов и ученых

Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступают организаторами мероприятия.
Отмечается, что в нынешнем году Молодежный ВЭФ будет проходить в контексте переоценки ценностей в вопросах государственного мышления и воспитания молодежи и каждого, кто хочет стать профессионалом своего дела. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, ученых и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Молодежь – это двигатель устойчивого развития современного общества. Молодежь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства», – рассказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.
Он также проинформировал о том, что площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз выступает в роли места для запуска новых мер поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, а также новых стартапов и бизнес-идей, являясь серьезной основой для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях ограничений.
Ожидается, что основной темой дискуссионной повестки сессий форума будет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодежи для раскрытия ее мощного потенциала.
«В этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов. Ему предшествует флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Экологизация совершенно точно стала трендом, и мы намерены продолжать развивать это направление”, – сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Более того, как она заметила, материалы, а также готовые проекты участников «Экосистемы» будут включены в повестку большого экономического форума.
Холдинг 1MI – официальный информационный партнер Восточного экономического форума.