Молодежный ВЭФ объединит молодых специалистов, бизнесменов и ученых

«В этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов. Ему предшествует флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Экологизация совершенно точно стала трендом, и мы намерены продолжать развивать это направление”, – сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.