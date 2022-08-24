Хави признался, что рисковал в матче с "Реал Сосьедадом"

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на испанские СМИ, главный тренер "Барселоны" заявил, что в итоге команде пришлось играть с четырьмя нападающими, чтобы взломать оборону соперника.
Риск в итоге оказался оправданным, каталонцы победили басков со счетом 4:1.
Напомним, что эта победа стала первой для "Барсы" в новом сезоне - в стартовом туре "сине-гранатовые" не смогли сломить сопротивление "Райо Вальекано" (0:0).
В отчетном поединке счет был открыт уже на 45-й секунде - свой дебютный мяч в составе "Барселоны" забил Роберт Левандовский, в итоге оформивший дубль. По разу удалось отличится Ансу Фати и Усману Дембеле. Фати удостоился от наставника отдельной похвалы