Хави признался, что рисковал в матче с "Реал Сосьедадом"

В отчетном поединке счет был открыт уже на 45-й секунде - свой дебютный мяч в составе "Барселоны" забил Роберт Левандовский, в итоге оформивший дубль. По разу удалось отличится Ансу Фати и Усману Дембеле. Фати удостоился от наставника отдельной похвалы