Губернатор Тюменской области принял участие в форуме «Призвание-2022»

«У каждого человека должно быть свое „место силы“. Для меня таким местом является родная школа. Воспоминания о любимых педагогах служат мощным источником энергии для работы и жизни. Наша с вами задача — работать так, чтобы сегодняшние школьники тоже обрели здесь, на родной земле, свои источники силы. У меня нет никакого сомнения, что мы выстоим перед внешним врагом и будем двигаться вперед, в будущее», сказал губернатор.