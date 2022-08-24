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Губернатор Тюменской области принял участие в форуме «Призвание-2022»

24 августа 12:23
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в традиционном августовском профессионально-общественном форуме «Призвание-2022». Открывая заседание, глава области отметил, что сейчас перед педагогами стоит важная задача по воспитанию новых поколений патриотов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам Александра Моора, он получил мощный заряд энергии от общения с тюменскими педагогами и выразил уверенность, что учителя и наставники региона способны воспитать новые поколения умных, смелых, честных и образованных молодых людей.

«У каждого человека должно быть свое „место силы“. Для меня таким местом является родная школа. Воспоминания о любимых педагогах служат мощным источником энергии для работы и жизни. Наша с вами задача — работать так, чтобы сегодняшние школьники тоже обрели здесь, на родной земле, свои источники силы. У меня нет никакого сомнения, что мы выстоим перед внешним врагом и будем двигаться вперед, в будущее», сказал губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что у него нет никаких сомнений, что с такими педагогами, какие работают сегодня в школах Тюменской области, регион сможет поступательно двигаться вперед к четкому пониманию будущего.

Эти намерения должны быть подкреплены надежным и выверенным содержанием, кадровой и методической базой, отметил губернатор. В завершившемся учебном году в 138 школах Тюменской области в числе первых в стране приступили к работе советники директоров по воспитанию. В новом учебном году эти специалисты — «навигаторы детства» появятся уже в каждой школе, а также во всех техникумах и колледжах региона.

На мероприятии Александр Моор вручил Благодарность президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу учителю математики Киёвской школы Ялуторовского района Вере Шингарёвой. Ведомственных и региональных наград и почетных званий в преддверии Дня знаний удостоены еще 36 тюменских учителей, воспитателей и тренеров.

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