Губернатор Тюменской области принял участие в форуме «Призвание-2022»

По словам Александра Моора, он получил мощный заряд энергии от общения с тюменскими педагогами и выразил уверенность, что учителя и наставники региона способны воспитать новые поколения умных, смелых, честных и образованных молодых людей.
«У каждого человека должно быть свое „место силы“. Для меня таким местом является родная школа. Воспоминания о любимых педагогах служат мощным источником энергии для работы и жизни. Наша с вами задача — работать так, чтобы сегодняшние школьники тоже обрели здесь, на родной земле, свои источники силы. У меня нет никакого сомнения, что мы выстоим перед внешним врагом и будем двигаться вперед, в будущее», сказал губернатор.
Также глава региона подчеркнул, что у него нет никаких сомнений, что с такими педагогами, какие работают сегодня в школах Тюменской области, регион сможет поступательно двигаться вперед к четкому пониманию будущего.
Эти намерения должны быть подкреплены надежным и выверенным содержанием, кадровой и методической базой, отметил губернатор. В завершившемся учебном году в 138 школах Тюменской области в числе первых в стране приступили к работе советники директоров по воспитанию. В новом учебном году эти специалисты — «навигаторы детства» появятся уже в каждой школе, а также во всех техникумах и колледжах региона.
На мероприятии Александр Моор вручил Благодарность президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу учителю математики Киёвской школы Ялуторовского района Вере Шингарёвой. Ведомственных и региональных наград и почетных званий в преддверии Дня знаний удостоены еще 36 тюменских учителей, воспитателей и тренеров.