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Двое убито, один тяжело ранен: что произошло ночью в Тобольском Заболотье

24 августа 14:10
Фото: 1Mi
В деревне Иземеть Ачирского поселения ночью застрелили двух мужчин и одного ранили, сообщают источники «Нашего города». Раненого отправили в больницу Тобольска, о его состоянии пока ничего не сообщается.

В деревне Иземеть Ачирского поселения в одном из домов произошла трагедия. Компания из пяти человек распивала спиртное, в какой-то момент пьянка переросла в спор. Один из участников схватил ружье и расстрелял собутыльников, двоих насмерть и одного тяжело ранил. Местные жители до утра пытались дозвониться в Тобольск, чтобы вызвать полицию и медпомощь (деревня находится в труднодоступном районе, вертолёт туда летает нечасто и связь очень нестабильная). Раненого днем доставили медбортом в Тобольск, о его состоянии пока ничего не известно. Источники «Нашего города» рассказали, что следователи и полиция не сразу смогли добраться до поселения, стрелявший задержан.

На данный момент «Наш город» отправил запрос о происшествии в СКР по Тюменской области и региональный депздрав. Ответы ожидаются.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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