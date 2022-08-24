Двое убито, один тяжело ранен: что произошло ночью в Тобольском Заболотье

В деревне Иземеть Ачирского поселения в одном из домов произошла трагедия. Компания из пяти человек распивала спиртное, в какой-то момент пьянка переросла в спор. Один из участников схватил ружье и расстрелял собутыльников, двоих насмерть и одного тяжело ранил. Местные жители до утра пытались дозвониться в Тобольск, чтобы вызвать полицию и медпомощь (деревня находится в труднодоступном районе, вертолёт туда летает нечасто и связь очень нестабильная). Раненого днем доставили медбортом в Тобольск, о его состоянии пока ничего не известно. Источники «Нашего города» рассказали, что следователи и полиция не сразу смогли добраться до поселения, стрелявший задержан.