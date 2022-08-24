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Диетолог рассказала, в каких продуктах черпать энергию

24 августа 20:05
Фото: piqsels.com
Диетологи напоминают: помимо шоколада и кофе, есть множество полезных продуктов, которые гарантируют бодрость в течение дня.

Как рассказала в интервью News.ru диетолог Елена Соломатина, чтобы повысить общий тонус и прогнать сонливость, далеко не всегда обязательно пить кофе с шоколадом. По словам специалиста, многие продукты не менее эффективны в борьбе с упадком сил, чем сладости. К тому же, они полезны и не приводят к появлению лишнего веса.

В частности, такой едой диетологи считают продукты с высоким содержанием хрома, а именно брокколи и морепродукты. Диеты, богатые хромом, помогают сохранять бодрость, не включая в рацион большое количество сладостей и возбуждающих нервную систему напитков. Именно продукты, в которых содержится много хрома, заметно увеличивают эффект от маленьких порций кофе и шоколада. Кроме того, для тех, кто выбирает хромсодержащую диету, эффективной может оказаться замена кофе на цикорий или чай, а еще на какао. Существенно увеличит бодрящий эффект добавленная в напитки корица.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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