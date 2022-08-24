Диетолог рассказала, в каких продуктах черпать энергию

В частности, такой едой диетологи считают продукты с высоким содержанием хрома, а именно брокколи и морепродукты. Диеты, богатые хромом, помогают сохранять бодрость, не включая в рацион большое количество сладостей и возбуждающих нервную систему напитков. Именно продукты, в которых содержится много хрома, заметно увеличивают эффект от маленьких порций кофе и шоколада. Кроме того, для тех, кто выбирает хромсодержащую диету, эффективной может оказаться замена кофе на цикорий или чай, а еще на какао. Существенно увеличит бодрящий эффект добавленная в напитки корица.