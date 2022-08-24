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Депутат городской Думы назначена на новую должность

24 августа 06:51
Фото: Тюменская городская Дума
Депутата городской Думы Наталию Путину назначили главным врачом областного Госпиталя для ветеранов войн.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, сообщив о назначении депутата городской Думы Наталии Путиной главным врачом областного Госпиталя для ветеранов войн. До этого Наталия Юрьевна несколько лет работала главным врачом поликлиники № 12 города Тюмени.

«Поздравляю замечательного врача, отзывчивого и всегда готового помочь людям депутата Тюменской городской Думы Наталию Путину с важным для жителей региона назначением. Госпиталь для ветеранов войн — известное в Тюменской области учреждение, с почти 80-летней историей и медицинскими традициями. Наталия Юрьевна Путина будет активно взаимодействовать и оперативно решать возникающие вопросы совместно с еще одним депутатом Тюменской городской Думы Степаном Михайловичем Киричуком, возглавляющим областной Совет ветеранов войны и труда»,написал в посте Евгений Заболотный.

Он подчеркнул, что Наталия Путина — врач с огромным опытом и многолетним стажем, является активным участником волонтерского центра городской Думы, знает о чаяниях и заботах пожилых людей. На новой должности у неё много планов и проектов.

Отметим, что Наталия Путина является избранным депутатом Тюменской городской Думы 7 созыва с 2018 года.

#Новости#Тюменская городская Дума#Анна Доронина#Общество
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