Жительница Тюменской области заплатила три раза, чтобы купить телефон

Через некоторое время женщина узнала, что во время оплаты произошел сбой. Якобы для того, чтобы совершить возврат, нужно заплатить сумму больше той, что уже была внесена. После повторной оплаты ей сказали, что денежные средства будут возвращены. Женщина поняла, что это были мошенники после третьего перехода на сайт интернет-магазина. Она обратилась в полицию.