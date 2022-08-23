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Жительница Тюменской области заплатила три раза, чтобы купить телефон

23 августа 01:57
Фото: 1Mi
В Увате телефонные мошенники обманули женщину, украв у нее крупную сумму денег. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

В отдел полиции по Уватскому району обратилась женщина. Она поделилась своей проблемой: захотела приобрести телефон в приложении интернет-магазина. Потерпевшая позвонила по телефону продавца и спросила, имеется ли в наличии выбранная ею модель телефона. Ей ответили, что покупку и доставку можно осуществить через другой интернет-сайт. Она оплатила покупку, указав банковские данные.

Через некоторое время женщина узнала, что во время оплаты произошел сбой. Якобы для того, чтобы совершить возврат, нужно заплатить сумму больше той, что уже была внесена. После повторной оплаты ей сказали, что денежные средства будут возвращены. Женщина поняла, что это были мошенники после третьего перехода на сайт интернет-магазина. Она обратилась в полицию.

Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции ищут подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам будет грозить вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» писал о том, что ВКонтакте предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах.

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