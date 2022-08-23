«За брусникой в Каскару, а за черникой в Леваши»: тюменцы рассказали о сборе ягод

Мы уже писали о том, где в Тюмени можно собрать грибы на зиму. В этой статье расскажем, куда стоит заглянуть за ягодами. «Наш город» поинтересовался у тюменских ягодников о качестве урожая в этом году.

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