«За брусникой в Каскару, а за черникой в Леваши»: тюменцы рассказали о сборе ягод

В регионе стартовал сезон сбора брусники. Ягодники ходят по проверенным местам и вёдрами собирают урожай. Однако, опытные люди знают, что лучше подождать начала сентября. К этому времени брусника окончательно дозреет.
Как известно, брусника хорошо растет в кустарниках и болотистых местах. Ягодники советуют собирать бруснику в лесах в районе села Каскара, деревень Криводанова и Мотуши. Если повезет, можно найти ягоду на Тобольском и Ирбитском трактах.
«Наш город» пообщался с ягодником Денисом Ивановым. Он рассказал, что этот год достаточно урожайный. Около Тюмени множество ягодных мест с черникой и брусникой.
«Черника абсолютно везде. Можно найти в любой лесной точке. Люди массово собирают ягоды и выставляют на продажу. Что касается земляники, то ее в этом году не очень много», высказал мнение Иванов.
Ягодники отмечают, что много черники можно собрать на Московском тракте, неподалеку от села Гусево. А вот что касается земляники — то вам на Ирбитский тракт.
Тюменка Жанна Суханкина добавила, что они с семьей собирали ягоды в селе Леваши по Червишевскому тракту. Здесь множество ягодных мест, достойных внимания.
«Растет земляника, брусника, клюква»,поделилась Суханкина.
Чернику, лесную землянику и клубнику можно насобирать в Ялуторовском районе. Ягодники говорят, что там достаточно много всего вкусного.
Какую цену тюменцы просят за свежие ягоды? В сообществе «Грибы, ягоды, травы. Купить. Тюмень» мы увидели, сколько стоят полезные лакомства.
Например, 1 литр брусники продается за 250 рублей. Черника с доставкой по городу обойдется любителям ягод в 800 рублей за 2,2 литра. А вообще, за литр черники в среднем просят 500 рублей. Литр клубники стоит чуть меньше — 400-450 рублей.
Литр голубики тюменцы продают за 300 рублей. Также с доставкой по городу.
1 литр черной смородины отдадут за 240-280 рублей. Продавец Игорь Антипин отметил, что ягода растет на собственном участке в Нижнетавдинском районе.
«Сбор ягод происходит ежедневно, на следующий день привозим в город. Вы приобретаете только свежую смородину», указано в объявлении.
Красная смородина обойдется дешевле — всего 200 рублей за 1 литр.
Дачница-любитель Татьяна Хапава рассказала «Нашему городу», что садовые ягоды нынче удались.
«Достаточно красной и черной смородины, крыжовника. Уже наливают и спеют тюменские яблочки. Как говорится, урожай у нас не плох!» похвасталась дачница.
Первый самый распространенный способ ягодных заготовок на зиму — заморозка. Рекомендуется замораживать ягоды в контейнерах или пакетах из-под молочной продукции. Перед заморозкой стоит помнить, что у некоторых ягод может пострадать кожица. К таким относятся: малина, ежевика и черника. Их стоит опустить в воду в дуршлаге. Жидкость должна стечь, только тогда можно замораживать.
Не забывайте, что при размораживании утрачивается большая часть полезных веществ и витаминов. Поэтому лучше всего есть ягоды сразу, как только достали из морозилки. Полезнее!
Ознакомиться с индивидуальным подходом по заморозке к каждой ягоде можно на специальных сайтах для ягодников. Там описаны все рекомендации для качественной заморозки.
Из ягод можно сделать компоты или морсы. Обратите внимание на стерилизацию банок перед тем, как делать компот. Ягодники советуют попробовать морс-микс из рябины и крыжовника.
Не реже используется сушка ягод. Для этого можно просто выставить их на солнце или же воспользоваться специальной машинкой для сушки фруктов, овощей и ягод.
Из необычных вариантов приготовления ягод — конфитюр. Он прекрасно подойдет для утреннего бутерброда с кусочком масла.
«Варю такой джем каждый год. Использую клубнику, малину, вишню, крыжовник. Домашние в восторге», сообщила Татьяна Смирнова на форуме ягодников.
Она советует перемолоть ягоду в блендере, использовать пектин и сахар. Однако, для конфитюра следует добавлять в 2 раза меньше сахара, чем на варенье.
«Конфитюр освежает, не приторный. А вот любителям варенья он обычно не нравится», добавила женщина.
Из ягод получится чудесная пастила. Ягоду достаточно протереть через сито, а потом уварить до исчезновения лишней влаги. Затем пастила подсушивается до готовности. Следите, чтобы она оставалось пластичной, слегка липкой.
Любителям эстетики можно попробовать заморозить кубики льда с ягодами. Для «красивых» экспериментов подойдут: малина, вишня, листики мяты и клубника.