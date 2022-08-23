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Во вторник жителей Тюмени ожидает солнечная погода

23 августа 01:02
Фото: 1Mi
Во вторник жителей Тюмени ждёт потепление и солнечная погода, сообщает Гисметео.

С 8 до 17 часов в областной столице будет ясно, температура воздуха повысится до + 27 градусов. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность около 67%. Атмосферное давление немного выше нормы.

Солнечная погода прогнозируется и в среду. 24 августа температура воздуха немного снизится до + 25 градусов, практически весь день будет ясно. Скорость ветра составит 1-3 метра в секунду.

Жаркая погода ожидает в четверг жителей Тюмени. Температура воздуха повысится до + 28 градусов, дождей не ожидается. Скорость северного ветра повысится до 2-5 метров в секунду, влажность 58%.

Ближе к выходным синоптики ожидают похолодание на 5-8 градусов и дожди. Атмосферное давление снизится.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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