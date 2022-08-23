В Тюмени жители микрорайона «Лесной» жалуются на агрессивных собак

«Наш город» связался с автором поста Галиной Саверченко, которая рассказала, что дворовые собаки загрызли ее кошку и щенка.
«Я пока шла от дома, они меня чуть не загрызли. Тоже самое было с другой женщиной. У нас много детей в городке, а собаки разгуливают свободно», жалуется Галина.
Кроме того, она добавила, что как только прохожий проходит мимо, собаки сразу нападают.
«Наш город» направил запрос в прокуратуру для уточнения обстоятельств дела.
Ранее «Наш город» писал о том, что в районе Дома Обороны в Тюмени травят собак.