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В Тюмени выяснили причину пожара на Лесобазе, сливают отходы в реку, очереди в H&M

23 августа 18:51
Фото: 1Mi
Сегодня ночью в областной столице загорелась производственная база. Подробности происшествия и причину пожара сообщили «Нашему городу» в МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Стала известна причина пожара на Судостроителей

В ночь с 22 на 23 августа в Тюмени загорелась производственная база на улице Судостроителей, 2/7. «Нашему городу» в региональном управлении МЧС рассказали, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

Производственная база загорелась в районе 01:00 и уже к 01:43 пламя удалось потушить. На месте боролись с пожаром 19 специалистов МЧС, использовались 6 единиц техники.

Фото: «НашГород»

Пламя охватило территорию в 134 «квадрата» и повредило несколько автомобилей. Также загорелось порядка 100 квадратных метров строительного мусора.

Как пояснили «Нашему городу» в МЧС, в результате происшествия никто из сотрудников производственной базы не пострадал.

В Тюмени открылись магазины H& M и не все этому рады

Сегодня в областной столице ажиотаж из-за открытия магазина H& M в ТРЦ «Галерея Вояж». Несмотря на то, что на товар нет скидок, тюменцы выстроились в очередь за покупками.

Однако не все горожане поспешили в торговый центр. Те, кто наблюдал за происходящим в социальных сетях, негативно отреагировали на ажиотаж. Подписчики тюменских пабликов посчитали, что стоящие в очередях «с ума потихоньку сходят».

Подписчики «Нашего города» в Telegram также не оценили происходящее вокруг магазина. На посте с видео очередей из «Галереи Вояж» набралось 16 дизлайков и только 1 лайк.

В реку Ишим сливают отходы из детского лагеря

В социальных сетях активист Владимир Воронин поделился ответом регионального Росприроднадзора по поводу слива отходов в реку Дятли (приток реки Ишим).В ведомстве подтвердили факт слива нечистот.

На данный момент в Росприроднадзоре устанавливают признаки нанесения вреда окружающей среде. Результаты проверок направляются в Ишимскую межрайонную прокуратуру.

Стоит отметить, что «Наш город» сообщал о сливе отходов в начале августа. Известно, что нечистоты попадают в реку из туалетов детского лагеря «Дружба».

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