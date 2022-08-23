В Тюмени выяснили причину пожара на Лесобазе, сливают отходы в реку, очереди в H&M

Стала известна причина пожара на Судостроителей
В ночь с 22 на 23 августа в Тюмени загорелась производственная база на улице Судостроителей, 2/7. «Нашему городу» в региональном управлении МЧС рассказали, что пожар произошел из-за короткого замыкания.
Производственная база загорелась в районе 01:00 и уже к 01:43 пламя удалось потушить. На месте боролись с пожаром 19 специалистов МЧС, использовались 6 единиц техники.
Пламя охватило территорию в 134 «квадрата» и повредило несколько автомобилей. Также загорелось порядка 100 квадратных метров строительного мусора.
Как пояснили «Нашему городу» в МЧС, в результате происшествия никто из сотрудников производственной базы не пострадал.
В Тюмени открылись магазины H& M и не все этому рады
Сегодня в областной столице ажиотаж из-за открытия магазина H& M в ТРЦ «Галерея Вояж». Несмотря на то, что на товар нет скидок, тюменцы выстроились в очередь за покупками.
Однако не все горожане поспешили в торговый центр. Те, кто наблюдал за происходящим в социальных сетях, негативно отреагировали на ажиотаж. Подписчики тюменских пабликов посчитали, что стоящие в очередях «с ума потихоньку сходят».
Подписчики «Нашего города» в Telegram также не оценили происходящее вокруг магазина. На посте с видео очередей из «Галереи Вояж» набралось 16 дизлайков и только 1 лайк.
В реку Ишим сливают отходы из детского лагеря
В социальных сетях активист Владимир Воронин поделился ответом регионального Росприроднадзора по поводу слива отходов в реку Дятли (приток реки Ишим).В ведомстве подтвердили факт слива нечистот.
На данный момент в Росприроднадзоре устанавливают признаки нанесения вреда окружающей среде. Результаты проверок направляются в Ишимскую межрайонную прокуратуру.
Стоит отметить, что «Наш город» сообщал о сливе отходов в начале августа. Известно, что нечистоты попадают в реку из туалетов детского лагеря «Дружба».