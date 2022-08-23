В Тюмени становятся игроманами, прогоняют коневодов, выяснили подробности ДТП с «КИА»

На сегодняшний день в России существует несколько способов поиграть в азартные игры легально. Так, игорные зоны есть в Сочи, Алтайском крае. Калининградской области и на Дальнем Востоке. Онлайн-казино в России также запрещены, однако они просто уходят в подполье.