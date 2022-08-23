В Тюмени становятся игроманами, прогоняют коневодов, выяснили подробности ДТП с «КИА»

Как люди становятся игроманами после запрета казино?
На сегодняшний день в России существует несколько способов поиграть в азартные игры легально. Так, игорные зоны есть в Сочи, Алтайском крае. Калининградской области и на Дальнем Востоке. Онлайн-казино в России также запрещены, однако они просто уходят в подполье.
Хоть закон в отношении подобного рода заведений был ужесточен, играть в азартные игры люди не перестали. Не только онлайн-казино прячутся от блокировок, но и реальные подпольные казино пытаются ускользнуть от взора правоохранителей.
Подробнее в материале «Нашего города» о том, где играют в азартные игры в 2022 году и почему люди зарабатывают игроманию.
Тюменских коневодов отогнали до Площади Борцов революции
В областной столице продолжают бороться с предпринимателями, предлагающими прокатиться на лошадях и пони. Ранее их прогнали с Цветного Бульвара, однако они переместились на набережную Туры, где до сегодняшнего дня продолжали вести бизнес.
По сообщениям тюменцев в сообществе «ЧС Тюмень», полицейские заставили коневодов покинуть набережную. Теперь они решили остановиться на Площади Борцов революции. Некоторые остались у ЦУМа.
В комментариях многие тюменцы продолжают возмущаться сложившейся ситуацией. Прогнать коневодов с набережной решили после обращений жителей города в полицию.