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В Тюмени становятся игроманами, прогоняют коневодов, выяснили подробности ДТП с «КИА»

22 августа 21:27
Фото: 1Mi
В России после 2009 года запрещены казино и игровые залы. «Наш город» выяснил, как обстоят дела с азартными играми в стране в 2022 году и почему появляется игровая зависимость.
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Полиция

Как люди становятся игроманами после запрета казино?

На сегодняшний день в России существует несколько способов поиграть в азартные игры легально. Так, игорные зоны есть в Сочи, Алтайском крае. Калининградской области и на Дальнем Востоке. Онлайн-казино в России также запрещены, однако они просто уходят в подполье.

Хоть закон в отношении подобного рода заведений был ужесточен, играть в азартные игры люди не перестали. Не только онлайн-казино прячутся от блокировок, но и реальные подпольные казино пытаются ускользнуть от взора правоохранителей.

Подробнее в материале «Нашего города» о том, где играют в азартные игры в 2022 году и почему люди зарабатывают игроманию.

«Делайте ваши ставки»: как люди становятся игроманами?
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Тюменских коневодов отогнали до Площади Борцов революции

В областной столице продолжают бороться с предпринимателями, предлагающими прокатиться на лошадях и пони. Ранее их прогнали с Цветного Бульвара, однако они переместились на набережную Туры, где до сегодняшнего дня продолжали вести бизнес.

По сообщениям тюменцев в сообществе «ЧС Тюмень», полицейские заставили коневодов покинуть набережную. Теперь они решили остановиться на Площади Борцов революции. Некоторые остались у ЦУМа.

В комментариях многие тюменцы продолжают возмущаться сложившейся ситуацией. Прогнать коневодов с набережной решили после обращений жителей города в полицию.

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