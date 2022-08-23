В Тюмени поймали грабителя из Казахстана

По данным следствия, мужчина был объявлен в розыск с 15 мая 2022 года. В этот день он совершил налет на квартиру в доме на улице Газовиков. Хозяйку жилья он связал телефонным шнуром. Женщина, испугавшись налетчика, сама отдала ему деньги — 12 тысяч рублей. После этого мужчина сбежал, а украденные деньги потратил.
Грабителя задержали 20 августа. Как выяснилось, он оказался причастен еще к серии грабежей.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Заводоуковска приговорили к году лишения свободы за кражу алкогольных напитков из магазина. Любительница «горячительного», не расплатившись, ушла из торговой точки с пятью бутылками вина и водки.