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В Тюмени поймали грабителя из Казахстана

23 августа 07:18
Фото: 1Mi
35-летнего уроженца Казахстана, обвиняемого в грабежах, отправили в СИЗО до 19 октября. Такое решение вынес Центральный районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, мужчина был объявлен в розыск с 15 мая 2022 года. В этот день он совершил налет на квартиру в доме на улице Газовиков. Хозяйку жилья он связал телефонным шнуром. Женщина, испугавшись налетчика, сама отдала ему деньги — 12 тысяч рублей. После этого мужчина сбежал, а украденные деньги потратил.

Грабителя задержали 20 августа. Как выяснилось, он оказался причастен еще к серии грабежей.

Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Заводоуковска приговорили к году лишения свободы за кражу алкогольных напитков из магазина. Любительница «горячительного», не расплатившись, ушла из торговой точки с пятью бутылками вина и водки.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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