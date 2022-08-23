В Тюмени открылись малярная и плотницкая мастерские для молодых профессионалов

Мастерские будут использоваться как площадки для лучших практик подготовки профессиональных кадров, проведения демонстрационных экзаменов, региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», так и для организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.
«Уверен, что новые мастерские позволят воспитать профессионалов своего дела и обеспечить строительную отрасль субъекта высококвалифицированными специалистами. Именно люди, отлично знающие свое дело, любящие его, добивающиеся высоких результатов, обеспечивают развитие экономики региона и страны в целом»,отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области
Благодаря вновь созданным мастерским расширился спектр предоставляемых услуг по профориентации школьников, обучению взрослого населения и реализации федерального проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография».
Стоит отметить, что в Тюменской области уже второй год успешно реализуется государственная программа «Развитие образования и науки», цель которой — подготовка кадров для экономики региона.