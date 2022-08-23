В Тюмени открылись малярная и плотницкая мастерские для молодых профессионалов

«Уверен, что новые мастерские позволят воспитать профессионалов своего дела и обеспечить строительную отрасль субъекта высококвалифицированными специалистами. Именно люди, отлично знающие свое дело, любящие его, добивающиеся высоких результатов, обеспечивают развитие экономики региона и страны в целом»,отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области