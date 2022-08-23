nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени открылись малярная и плотницкая мастерские для молодых профессионалов

23 августа 09:53
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
На базе Тюменского техникум строительной индустрии и городского хозяйства 22 августа состоялось торжественное открытие мастерских «Малярные и декоративные работы» и «Плотницкое дело» по приоритетной группе компетенций «Строительство». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Мастерские будут использоваться как площадки для лучших практик подготовки профессиональных кадров, проведения демонстрационных экзаменов, региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», так и для организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.

«Уверен, что новые мастерские позволят воспитать профессионалов своего дела и обеспечить строительную отрасль субъекта высококвалифицированными специалистами. Именно люди, отлично знающие свое дело, любящие его, добивающиеся высоких результатов, обеспечивают развитие экономики региона и страны в целом»,отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области

Благодаря вновь созданным мастерским расширился спектр предоставляемых услуг по профориентации школьников, обучению взрослого населения и реализации федерального проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография».

Стоит отметить, что в Тюменской области уже второй год успешно реализуется государственная программа «Развитие образования и науки», цель которой — подготовка кадров для экономики региона.

Материалы по теме
В Тюменской области льготная ипотека для IT-специалистов стала доступнееВ Тюменской области сельские специалисты имеют право на бесплатный участок землиВ Тюменской области самыми востребованными стали строители и IT-специалисты
#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25