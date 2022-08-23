В Тюмени начал работать магазин H&M

Эту информацию подтвердил администратор торгового центра.
«Да, магазин работает. В обычном режиме, с 10 утра до 22 вечера. Это пока все, что известно», уточнила она.
Сейчас в ТЦ «Галерея Вояж» не так много людей, однако, руководство все предусмотрело: вход обтянут ограничительной лентой для очередей.
Что касается ТЦ «Сити Молл» на Тимофея Чаркова, то магазин не работает. Об этом «Нашему городу» сообщил администратор «Сити Молла».
Напомним, что в марте этого года все магазины H& M были закрыты из-за противороссийских санкций.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени неизвестные украли из FixPrice полную корзину батареек.