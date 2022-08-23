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В Тюмени начал работать магазин H&M

23 августа 06:40
Фото: «НашГород»
Сегодня, 23 августа, стало известно, что в Тюмени открылся магазин одежды H&M. На данный момент магазин заработал в ТЦ «Галерея Вояж» на Герцена, 94.
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Тюмень

Эту информацию подтвердил администратор торгового центра.

«Да, магазин работает. В обычном режиме, с 10 утра до 22 вечера. Это пока все, что известно», уточнила она.

Сейчас в ТЦ «Галерея Вояж» не так много людей, однако, руководство все предусмотрело: вход обтянут ограничительной лентой для очередей.

Что касается ТЦ «Сити Молл» на Тимофея Чаркова, то магазин не работает. Об этом «Нашему городу» сообщил администратор «Сити Молла».

Напомним, что в марте этого года все магазины H& M были закрыты из-за противороссийских санкций.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени неизвестные украли из FixPrice полную корзину батареек.

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