В Тобольске погиб молодой мотоциклист, его транспортное средство до сих пор ищут

«Молодой человек 22 года не справился с управлением и въехал в опору освещения. Прав категории А у него не было»сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.
Между тем инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства смертельной аварии. С места происшествия исчез мотоцикл, на котором ездил погибший, транспортное средство в розыске.
Ранее «Наш город» сообщал, что 16 августа в Тюмени погиб 41-летний пассажир мотоцикла Honda. Водитель транспортного средства был пьян, он узе задерживался за аналогичное нарушение в прошлом году.