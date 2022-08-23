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В Тобольске погиб молодой мотоциклист, его транспортное средство до сих пор ищут

23 августа 13:12
Фото: ГИБДД
В Тобольске 22 августа на улице Ленина погиб мотоциклист, сообщили подписчики паблика «Типичный Тобольск». Авария произошла около 18:50, пострадавшего срочно доставили в ОБ № 3, но спасти его не удалось.

«Молодой человек 22 года не справился с управлением и въехал в опору освещения. Прав категории А у него не было»сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.

Между тем инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства смертельной аварии. С места происшествия исчез мотоцикл, на котором ездил погибший, транспортное средство в розыске.

Ранее «Наш город» сообщал, что 16 августа в Тюмени погиб 41-летний пассажир мотоцикла Honda. Водитель транспортного средства был пьян, он узе задерживался за аналогичное нарушение в прошлом году.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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