В просветительском марафоне общества “Знание” примут участие более 200 лекторов

Также в рамках марафона с 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция “Поделись своим Знанием”. Организатором мероприятия выступит Российское общество “Знание”. Поддержку мероприятию окажут Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. Организаторы ожидают, что в акции примут участие сотни тысяч школьников и студентов как из крупных городов-миллионников, так и из самых удаленных уголков страны. На открытых уроках, которые пройдут в российских школах и вузах, побывают представители общественных организаций, государственные деятели, главы субъектов РФ и руководители крупных российских предприятий.