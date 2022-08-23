В просветительском марафоне общества “Знание” примут участие более 200 лекторов

Спикерами марафона станут государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии. Посетителей мероприятия ждут около 120 часов образовательного материала, включая лекции в новых форматах, премьеру просветительского спектакля и многое другое. Зарегистрироваться на марафон может любой желающий, однако отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса. Об этом пишет newsnn.ru.
С молодежной аудиторией марафона наставники намерены обсудить достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны, составляющие достояние России и мира.
В столице мероприятие пройдет в зале “Зарядье” и будет называться “Знание. Сила”. Организаторы продемонстрируют, что именно благодаря знаниям человеку под силу решить любые задачи и достичь намеченных целей. Также впервые один из треков марафона - “Знание. Мы вместе” - будет организован на площадке в Луганске Луганской народной республики.
Выступления спикеров просветительского марафона можно будет увидеть из любой точки страны онлайн.
В первых трех марафонах “Знания” принимали участие ребята, которые ранее успешно проявили себя в различных всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Также в рамках марафона с 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция “Поделись своим Знанием”. Организатором мероприятия выступит Российское общество “Знание”. Поддержку мероприятию окажут Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. Организаторы ожидают, что в акции примут участие сотни тысяч школьников и студентов как из крупных городов-миллионников, так и из самых удаленных уголков страны. На открытых уроках, которые пройдут в российских школах и вузах, побывают представители общественных организаций, государственные деятели, главы субъектов РФ и руководители крупных российских предприятий.
Холдинг 1MI выступает информационным партнером просветительского марафона.