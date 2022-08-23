В Хабаровском крае готовятся к запуску новых спортивных объектов

Финансовые средства проект получил из государственного бюджета в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития РФ. В общей сложности субъекту выделили в 2022 году 4,6 миллиарда рублей. С учетом денег, направленных бюджетом края, на новые социальные объекты уйдет сумма, превышающая пять миллиардов, пишет transsibinfo.com.
"В рамках освоения «единой субсидии» в этом году планируется завершить 167 мероприятий плана развития, - сообщили в Минэкономразвития региона. - Всего же он содержит 328 мероприятий с общим объемом финансирования около 16 миллиардов рублей, из которых 12,2 миллиарда краю предоставит федеральный центр", – сообщили в министерстве экономического развития края.
Ожидается, что в ближайшее время в строй будет сдан центр развития спорта, который достраивают в Комсомольске-на-Амуре.
Официальные представители ведомства назвали следующие ключевые цели масштабного проекта: привлекать население к активному спорту, улучшить общее качество занятий физкультурой, сделать более эффективной систему развития детско-юношеского, студенческого и школьного спорта, а также сформировать спортивный резерв.
Завершается реконструкция стадиона на территории рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае. На данный момент там выполнены следующие работы: смонтированы коммунальные системы, установлены новые трибуны, подготовлена основа для укладки нового покрытия футбольного поля.
Благодаря «единой субсидии» по линии Минвостокразвития России до конца текущего года будут закуплены: три троллейбуса с повышенным автономным ходом, пять машин скорой помощи, техника для ликвидации и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, а также медицинское оборудование.
В 2022 году правительство Хабаровского края продолжит также работать над активным созданием инфраструктуры для ТОР. Кроме того, будут благоустроены 160 придомовых территорий в городах и селах региона.