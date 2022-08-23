В Хабаровском крае готовятся к запуску новых спортивных объектов

"В рамках освоения «единой субсидии» в этом году планируется завершить 167 мероприятий плана развития, - сообщили в Минэкономразвития региона. - Всего же он содержит 328 мероприятий с общим объемом финансирования около 16 миллиардов рублей, из которых 12,2 миллиарда краю предоставит федеральный центр", – сообщили в министерстве экономического развития края.