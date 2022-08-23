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В Хабаровском крае готовятся к запуску новых спортивных объектов

23 августа 09:10
Фото: pxhere.com
Правительство Хабаровского края продолжает реализацию масштабного плана, ориентированного на развитие центров экономического роста. На территории региона сейчас активно строят сразу несколько объектов социальной инфраструктуры.

Финансовые средства проект получил из государственного бюджета в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития РФ. В общей сложности субъекту выделили в 2022 году 4,6 миллиарда рублей. С учетом денег, направленных бюджетом края, на новые социальные объекты уйдет сумма, превышающая пять миллиардов, пишет transsibinfo.com.

"В рамках освоения «единой субсидии» в этом году планируется завершить 167 мероприятий плана развития, - сообщили в Минэкономразвития региона. - Всего же он содержит 328 мероприятий с общим объемом финансирования около 16 миллиардов рублей, из которых 12,2 миллиарда краю предоставит федеральный центр", – сообщили в министерстве экономического развития края.

Ожидается, что в ближайшее время в строй будет сдан центр развития спорта, который достраивают в Комсомольске-на-Амуре.

Официальные представители ведомства назвали следующие ключевые цели масштабного проекта: привлекать население к активному спорту, улучшить общее качество занятий физкультурой, сделать более эффективной систему развития детско-юношеского, студенческого и школьного спорта, а также сформировать спортивный резерв.

Завершается реконструкция стадиона на территории рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае. На данный момент там выполнены следующие работы: смонтированы коммунальные системы, установлены новые трибуны, подготовлена основа для укладки нового покрытия футбольного поля.

Благодаря «единой субсидии» по линии Минвостокразвития России до конца текущего года будут закуплены: три троллейбуса с повышенным автономным ходом, пять машин скорой помощи, техника для ликвидации и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, а также медицинское оборудование.

В 2022 году правительство Хабаровского края продолжит также работать над активным созданием инфраструктуры для ТОР. Кроме того, будут благоустроены 160 придомовых территорий в городах и селах региона.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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