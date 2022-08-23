Тюменскую «Пятерочку» атаковали полчища тараканов

«В самих тараканах, в принципе, нет ничего удивительного. Удивительно, что эта проблема до сих пор не решена. А происходит оно, скорей всего вот так: в магазине травят тараканов, они сбегают в квартиры дома. Потом в квартирах травят, они бегут в магазин. Чтобы вашему дому избавиться от них совсем, администрации магазина и жильцам дома, нужно договориться и провести дезинсекцию одновременно. Пока не сделаете так, так и будете их туда-сюда гонять», отметил Дмитрий М.