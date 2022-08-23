Тюменскую «Пятерочку» атаковали полчища тараканов

«Тараканы даже при свете выползают из всех щелей, а сколько их в ночное время. Жильцы дома, в котором расположен магазин, замучались травить этих насекомых, ничего не помогает», пожаловались тюменцы.
В комментариях к данному посту горожане посоветовали обратиться в СЭС для того, чтобы специалисты службы провели дезинсекцию всего дома.
«В самих тараканах, в принципе, нет ничего удивительного. Удивительно, что эта проблема до сих пор не решена. А происходит оно, скорей всего вот так: в магазине травят тараканов, они сбегают в квартиры дома. Потом в квартирах травят, они бегут в магазин. Чтобы вашему дому избавиться от них совсем, администрации магазина и жильцам дома, нужно договориться и провести дезинсекцию одновременно. Пока не сделаете так, так и будете их туда-сюда гонять», отметил Дмитрий М.
«Наш Город» направил официальный запрос в Роспотребнадзор. Комментарии ожидаются.
Ранее nashgorod.ru писал, что в одном из тюменских заведений, специализирующихся на приготовлении шаурмы, посетили обнаружили тараканов. Насекомые ползали по столам в зале заведения.