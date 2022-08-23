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Тюменскую «Пятерочку» атаковали полчища тараканов

23 августа 04:47
Фото: 1Mi
Тюменский магазин «Пятерочка», расположенный на улице Мельникайте, 95, атаковали тараканы. Видеоролик, демонстрирующий полчища насекомых, ползающих по полу, посетители торговой точки опубликовали в сообществе Типичная Тюмень ЧП.
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Тюмень

«Тараканы даже при свете выползают из всех щелей, а сколько их в ночное время. Жильцы дома, в котором расположен магазин, замучались травить этих насекомых, ничего не помогает», пожаловались тюменцы.

В комментариях к данному посту горожане посоветовали обратиться в СЭС для того, чтобы специалисты службы провели дезинсекцию всего дома.

«В самих тараканах, в принципе, нет ничего удивительного. Удивительно, что эта проблема до сих пор не решена. А происходит оно, скорей всего вот так: в магазине травят тараканов, они сбегают в квартиры дома. Потом в квартирах травят, они бегут в магазин. Чтобы вашему дому избавиться от них совсем, администрации магазина и жильцам дома, нужно договориться и провести дезинсекцию одновременно. Пока не сделаете так, так и будете их туда-сюда гонять», отметил Дмитрий М.

«Наш Город» направил официальный запрос в Роспотребнадзор. Комментарии ожидаются.

Ранее nashgorod.ru писал, что в одном из тюменских заведений, специализирующихся на приготовлении шаурмы, посетили обнаружили тараканов. Насекомые ползали по столам в зале заведения.

#Новости#Тюмень#Магазин "Пятерочка"#Тараканы#Валентина Бурнашева#Общество
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