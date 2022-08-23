Суд отправил в СИЗО мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую

Следствие уверено, что 20 августа этого года 42-летний житель села Усть-Тавда Айтемир Шарипову пригласил к себе в гости 51-летнюю знакомую, чтобы устроить застолье. У них возник конфликт.
В ходе ссоры хозяин квартиры схватил нож и нанес женщине не менее одного удара в область груди. Знакомая злоумышленника скончалась на месте от полученных ранений.
Суд решил, что Айтемир Шарипов будет находиться под стражей по 19 октября 2022 года.
Ранее «Наш город» писал о тоболяке, который убил знакомого, превысив самооборону.