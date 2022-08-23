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Суд отправил в СИЗО мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую

23 августа 10:46
Фото: 1Mi
Ярковский районный суд вынес приговор мужчине, который обвиняется в убийстве. Он находится под стражей. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Суд

Следствие уверено, что 20 августа этого года 42-летний житель села Усть-Тавда Айтемир Шарипову пригласил к себе в гости 51-летнюю знакомую, чтобы устроить застолье. У них возник конфликт.

В ходе ссоры хозяин квартиры схватил нож и нанес женщине не менее одного удара в область груди. Знакомая злоумышленника скончалась на месте от полученных ранений.

Суд решил, что Айтемир Шарипов будет находиться под стражей по 19 октября 2022 года.

Ранее «Наш город» писал о тоболяке, который убил знакомого, превысив самооборону.

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