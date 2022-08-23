Сбер: От крупных компаний не поступали запросы на реструктуризацию долгов

Он добавил, что в 2022 году крупные предприятия не передавали Сбербанку какие-либо объекты из-за дефолта по кредиту или отсутствия целесообразности реструктуризации. Однако не исключается, что к концу текущего года такие объекты могут быть переданы, но они будут единичными. То есть, нельзя говорить о тенденции.