Сбер: От крупных компаний не поступали запросы на реструктуризацию долгов

Издание newsnn.ru сообщает, что о ситуации рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, крупные предприятия, в том числе из нефтяной и металлургических отраслей, благодаря ценовой конъюнктуре на основные сырьевые товары чувствуют себя достаточно уверенно.
«Это позволяет компенсировать возросшие затраты на логистику и переориентирование поставок отдельных видов товаров», — отметил Попов.
Он добавил, что в 2022 году крупные предприятия не передавали Сбербанку какие-либо объекты из-за дефолта по кредиту или отсутствия целесообразности реструктуризации. Однако не исключается, что к концу текущего года такие объекты могут быть переданы, но они будут единичными. То есть, нельзя говорить о тенденции.
Также Попов рассказал, что инвестпроекты крупных предприятий, финансируемые Сбером до февраля текущего года, приостанавливались на 1-2 месяца. Ха это время провели ревизию проектов и Сбербанк снова начал их финансирование.
Также зампредседателя правления Сбера рассказал о финансовом состоянии авиаперевозчиков Российской Федерации, которое назвал удовлетворительным. Напомним, что из-за антироссийских санкций авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей.
В поддержании авиакомпаний России значительную роль сыграло развитие туризма внутри страны и активизация полетов по внутренним маршрутам. В летний сезон заполняемость внутренних рейсов стремилась к ста процентам. К примеру,
компания «ЮТэйр» ранее делала запросы на реструктуризацию долгов из-за финансовых трудностей, но на данный момент исправно оплачивает собственные кредитные обязательства перед финансово-кредитной организации.