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Причиной ночного пожара на Лесобазе стало короткое замыкание

23 августа 03:26
Фото: «НашГород»
Причиной пожара, произошедшего сегодня ночью на производственной базе, расположенной на улице Судостроителей, 2/7, стало короткое замыкание. Напомним, пожар начался около часа ночи. На тушение огня было направлено шесть единиц техники и девятнадцать человек личного состава МЧС. В 01:43 огонь удалось ликвидировать.

Общая площадь пожара составила 134 квадратных метра. В частности, огнем оказались повреждены три автомобиля, один из которых с полуприцепом, и строительный мусор площадью 100 квадратных метров. Пострадавших среди работников базы — нет, рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад в селе Утяшево произошел пожар на пилораме. Возгорание началось в деревообрабатывающем цехе площадью 1200 квадратных метров. В тушении огня были задействованы девять единиц техники.

#Новости#Пожар#Валентина Бурнашева#Общество
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