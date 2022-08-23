На тюменском мусоросортировочном заводе побывали общественники-экологи

«Тюменский МСЗ — флагманский завод нашего региона. С момента технического открытия в августе 2018 года он был и остаётся одним из самых крупных в стране: предприятие способно обрабатывать 90 тонн твёрдых коммунальных отходов в час. За четыре года работы из Тюмени отправлено уже более 3000 рейсов гружённых вторсырьём фур», отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Наиболее востребованные у переработчиков материалы и их комбинации с тюменского МСЗ — это макулатура, плёночная группа, ПНД-пластик, ПЭТ-пластик, стекло и металлы. Вторсырьё на заводе отбирается из твёрдых коммунальных отходов, поступающих из областного центра, а также Тюменского, Нижнетавдинского, Ярковского и Исетского муниципальных районов.
Помимо десятков тысяч тонн полезных фракций в истории тюменского мусоросортировочного завода немало и интересных находок, которые в мусоре оказались случайно. Например, пропавших театральных костюмов артистов или формы футбольной команды из Московской области. Но самое яркое и доброе событие — история спасения черепашки Лаки, которую нашли на конвейерной ленте. Она чудом выжила, побывав в прессе мусоровоза и преодолев ножи пакеторазрывателя. Водную рептилию приютила работница МСЗ. После длительного лечения Лаки восстановилась и даже обзавелась потомством. В сентябре исполнится три года с её второго дня рождения.