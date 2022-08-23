На тюменском мусоросортировочном заводе побывали общественники-экологи

Помимо десятков тысяч тонн полезных фракций в истории тюменского мусоросортировочного завода немало и интересных находок, которые в мусоре оказались случайно. Например, пропавших театральных костюмов артистов или формы футбольной команды из Московской области. Но самое яркое и доброе событие — история спасения черепашки Лаки, которую нашли на конвейерной ленте. Она чудом выжила, побывав в прессе мусоровоза и преодолев ножи пакеторазрывателя. Водную рептилию приютила работница МСЗ. После длительного лечения Лаки восстановилась и даже обзавелась потомством. В сентябре исполнится три года с её второго дня рождения.