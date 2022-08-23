Модульбанк объявил о запуске нефинансовых сервисов для владельцев кофеен

Отработка новой модели осуществлялась на пакете услуг для таксопарков, а в 2021 году специалисты Модульбанка запустили в работу пакет услуг для продавцов «Маркетплейс». В него входят сопровождение на торговых площадках, в том числе анализ рынка с последующим выбором ниши, оформление витрин и продуктовых карточек, помощь с логистикой и сертификацией товаров, а также с закупками в Китае.