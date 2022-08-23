Модульбанк объявил о запуске нефинансовых сервисов для владельцев кофеен

Модульбанк предоставил клиентам возможность оперативно запускать работу кофеен или расширять их. Закрытый маркетплейс предлагает предпринимателям приобретать расходники, всю необходимую для работы сопутствующую продукцию, кофе и кофейное оборудование по стоимости на 45 процентов ниже рыночной, сообщает newsnn.ru.
С выбором уникального кофейного бленда предпринимателям помогают кофейные сомелье. В закрытом столичном шоуруме они будут проводить дегустации и мастер-классы.
В стоимость сервисов Cafe Store входят подготовка бариста, сертификация сотрудников кофеен и их обучение, помощь с бухгалтерией и администрированием, выстраивание цепочек продаж, а также юридическое сопровождение. Также предусмотрены предоставление возможности финансирования и банковские сервисы: онлайн-касса и расчетно-кассовое обслуживание.
Из заявления члена правления Модульбанка Павла Семенова следует, что разработка всех сервисов Cafe Store осуществляется внутри банковского учреждения.
«Мы ничего не отдаем внешним партнерам и контролируем полный сервисный цикл — от закупки оптовых партий зерна на аукционах до обжарки и выбора поставщиков стаканчиков», — констатировал официальный представитель Модульбанка.
Благодаря этому сохраняется низкая стоимость расходников и кофе, и владельцы кофеен ведут рентабельный бизнес.
Отработка новой модели осуществлялась на пакете услуг для таксопарков, а в 2021 году специалисты Модульбанка запустили в работу пакет услуг для продавцов «Маркетплейс». В него входят сопровождение на торговых площадках, в том числе анализ рынка с последующим выбором ниши, оформление витрин и продуктовых карточек, помощь с логистикой и сертификацией товаров, а также с закупками в Китае.
Весной текущего года Модульбанк объявил о запуске направления «Мануфактура». Оно ориентировано на начинающие производственные компании.
Подключиться к сервису Cafe Store Модульбанка может только его клиент. Счет быстро можно открыть в режиме онлайн. Подписка каждый месяц будет обходиться предпринимателям в 7 500 рублей.