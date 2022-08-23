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Модульбанк объявил о запуске нефинансовых сервисов для владельцев кофеен

23 августа 07:39
Фото: pxhere.com
Модульбанк проинформировал о запуске нового направления Cafe Store. Банк для представителей бизнеса предусмотрел для владельцев кофеен ряд нефинансовых сервисов в рамках реализации стратегии по разработке нишевых сервисов для предпринимателей.

Модульбанк предоставил клиентам возможность оперативно запускать работу кофеен или расширять их. Закрытый маркетплейс предлагает предпринимателям приобретать расходники, всю необходимую для работы сопутствующую продукцию, кофе и кофейное оборудование по стоимости на 45 процентов ниже рыночной, сообщает newsnn.ru.

С выбором уникального кофейного бленда предпринимателям помогают кофейные сомелье. В закрытом столичном шоуруме они будут проводить дегустации и мастер-классы.

В стоимость сервисов Cafe Store входят подготовка бариста, сертификация сотрудников кофеен и их обучение, помощь с бухгалтерией и администрированием, выстраивание цепочек продаж, а также юридическое сопровождение. Также предусмотрены предоставление возможности финансирования и банковские сервисы: онлайн-касса и расчетно-кассовое обслуживание.

Из заявления члена правления Модульбанка Павла Семенова следует, что разработка всех сервисов Cafe Store осуществляется внутри банковского учреждения.

«Мы ничего не отдаем внешним партнерам и контролируем полный сервисный цикл — от закупки оптовых партий зерна на аукционах до обжарки и выбора поставщиков стаканчиков», — констатировал официальный представитель Модульбанка.

Благодаря этому сохраняется низкая стоимость расходников и кофе, и владельцы кофеен ведут рентабельный бизнес.

Отработка новой модели осуществлялась на пакете услуг для таксопарков, а в 2021 году специалисты Модульбанка запустили в работу пакет услуг для продавцов «Маркетплейс». В него входят сопровождение на торговых площадках, в том числе анализ рынка с последующим выбором ниши, оформление витрин и продуктовых карточек, помощь с логистикой и сертификацией товаров, а также с закупками в Китае.

Весной текущего года Модульбанк объявил о запуске направления «Мануфактура». Оно ориентировано на начинающие производственные компании.

Подключиться к сервису Cafe Store Модульбанка может только его клиент. Счет быстро можно открыть в режиме онлайн. Подписка каждый месяц будет обходиться предпринимателям в 7 500 рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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