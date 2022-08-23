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К тюменцам в дом залетела летучая мышь

23 августа 06:18
Фото: 1Mi
К жителям одного из домов на Велижанском тракте залетела летучая мышь. Видеоролик с ползающим по пакету с мясом млекопитающим тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Она курицу ест!», прокомментировал автор видеоролика.

Отметим, летучие мыши, забирающиеся в квартиры и дома тюменцев — явление довольно частое. Ранее в Тюменской слободе рукокрылый хищник залетел в одну из квартир. Гость ползал по стене в поисках укрытия. Также о летучей мыши, обнаруженной во дворе доме, сообщали жители одного из ЖК в центре города. Также ночные хищники были замечены и в Заречном микрорайоне.

По словам специалистов, чаще всего в квартиры и дома летучие мыши залетают по ошибке. Преимущественно такое случается с ночными охотниками, только научившимися летать. Для человека рукокрылые гости опасности не представляют. За исключением тех случаев, когда их употребляют в пищу.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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