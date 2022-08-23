К тюменцам в дом залетела летучая мышь

Отметим, летучие мыши, забирающиеся в квартиры и дома тюменцев — явление довольно частое. Ранее в Тюменской слободе рукокрылый хищник залетел в одну из квартир. Гость ползал по стене в поисках укрытия. Также о летучей мыши, обнаруженной во дворе доме, сообщали жители одного из ЖК в центре города. Также ночные хищники были замечены и в Заречном микрорайоне.