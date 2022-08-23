«Гуляем в потемках»: тюменцы пожаловались на отсутствие освещения в Сквере Депутатов

«С 2018 года люди просят управляющую компанию, ответственную за Сквер Депутатов установить по периметру площадки фонари, но пока результатов нет. За питомцами следим с помощью фонарика», отметили горожане.
Отметим, Сквер Депутатов находится в муниципальной собственности за порядком на территории парка должны следить сотрудники управы Восточного административного округа. По словам чиновников администрации Тюмени, возможное благоустройство территории сквера будет проведено только через два года — в 2024 году. И то, только в том случае, если за благоустройство парка проголосуют жители областной столицы.
«Устройство освещения за счет бюджетных средств возможно выполнить в рамках комплексного благоустройства территории сквера в ходе реализации муниципальной программы „Формирование современной городской среды в городе Тюмени“. В соответствии с требованиями, установленными действующими правовыми актами, в этом году будут организованы мероприятия по сбору предложений от граждан по объектам подлежащим благоустройству в 2024 году», пояснили в администрации города.
Пока же тюменцам придется гулять по парку в вечернее время с фонариками в руках.