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«Гуляем в потемках»: тюменцы пожаловались на отсутствие освещения в Сквере Депутатов

23 августа 05:31
Фото: 1Mi
Жители Тюмени пожаловались на отсутствие освещения в Сквере Депутатов. По словам горожан, после девяти часов вечера на площадке, предназначенной для выгула собак, не горит ни один фонарь. И данной проблеме уже четыре года.
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Тюмень

«С 2018 года люди просят управляющую компанию, ответственную за Сквер Депутатов установить по периметру площадки фонари, но пока результатов нет. За питомцами следим с помощью фонарика», отметили горожане.

Отметим, Сквер Депутатов находится в муниципальной собственности за порядком на территории парка должны следить сотрудники управы Восточного административного округа. По словам чиновников администрации Тюмени, возможное благоустройство территории сквера будет проведено только через два года — в 2024 году. И то, только в том случае, если за благоустройство парка проголосуют жители областной столицы.

«Устройство освещения за счет бюджетных средств возможно выполнить в рамках комплексного благоустройства территории сквера в ходе реализации муниципальной программы „Формирование современной городской среды в городе Тюмени“. В соответствии с требованиями, установленными действующими правовыми актами, в этом году будут организованы мероприятия по сбору предложений от граждан по объектам подлежащим благоустройству в 2024 году», пояснили в администрации города.

Пока же тюменцам придется гулять по парку в вечернее время с фонариками в руках.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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