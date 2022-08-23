«Гуляем в потемках»: тюменцы пожаловались на отсутствие освещения в Сквере Депутатов

Отметим, Сквер Депутатов находится в муниципальной собственности за порядком на территории парка должны следить сотрудники управы Восточного административного округа. По словам чиновников администрации Тюмени, возможное благоустройство территории сквера будет проведено только через два года — в 2024 году. И то, только в том случае, если за благоустройство парка проголосуют жители областной столицы.