Более 150 школьников Тюмени посетили летние инженерные смены в Центре робототехники

Школьники выбирали курсы обучения по своим интересам: «Сборка 3D-принтера», «Соревновательная робототехника», «Робототехника», «Программирование на Python».
Кроме основных программ, педагоги Центра робототехники по желанию учеников проводили мастер-классы по тематике проекта, над которым они работают или только планируют начать в новом учебном году.
Завершив летние смены, Центр робототехники и АСУ готовится встретить педагогов. Первый образовательный интенсив для них пройдет с 23 по 25 августа. Специалисты повысят свои компетенции по актуальной программе «Организация учебной и проектной деятельности технической направленности в условиях импортозамещения и реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».
Следующий курс начнется 5 сентября. Обучение проходит на базе Тюменского технопарка по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142. Предварительно требуется зарегистрироваться по ссылке.
Напомним, с момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов.