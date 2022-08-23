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Более 150 школьников Тюмени посетили летние инженерные смены в Центре робототехники

23 августа 12:07
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Летние инженерные смены в тюменском Центре робототехники и АСУ прошли 156 школьников. Ребят здесь научили собирать 3D-принтеры, программировать роботов и кодить на зыке Python, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Школьники выбирали курсы обучения по своим интересам: «Сборка 3D-принтера», «Соревновательная робототехника», «Робототехника», «Программирование на Python».

Кроме основных программ, педагоги Центра робототехники по желанию учеников проводили мастер-классы по тематике проекта, над которым они работают или только планируют начать в новом учебном году.

Завершив летние смены, Центр робототехники и АСУ готовится встретить педагогов. Первый образовательный интенсив для них пройдет с 23 по 25 августа. Специалисты повысят свои компетенции по актуальной программе «Организация учебной и проектной деятельности технической направленности в условиях импортозамещения и реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

Следующий курс начнется 5 сентября. Обучение проходит на базе Тюменского технопарка по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142. Предварительно требуется зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, с момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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