Более 150 школьников Тюмени посетили летние инженерные смены в Центре робототехники

Завершив летние смены, Центр робототехники и АСУ готовится встретить педагогов. Первый образовательный интенсив для них пройдет с 23 по 25 августа. Специалисты повысят свои компетенции по актуальной программе «Организация учебной и проектной деятельности технической направленности в условиях импортозамещения и реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».