Александр Моор рассказал о готовности школ Тюменской области к новому учебному году

В пресс-службе губернатора Тюменской области пояснили, что в 2022 году в регионе за счет средств областного бюджета построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения допобразования. Общий объем расходов на эти цели превысил 7,8 миллиарда рублей. Кроме того, капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада. Современным оборудованием оснащены 29 школ и 2 детских сада. Закуплено 104 школьных автобуса.