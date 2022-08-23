Александр Моор рассказал о готовности школ Тюменской области к новому учебному году

В пресс-службе губернатора Тюменской области пояснили, что в 2022 году в регионе за счет средств областного бюджета построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения допобразования. Общий объем расходов на эти цели превысил 7,8 миллиарда рублей. Кроме того, капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада. Современным оборудованием оснащены 29 школ и 2 детских сада. Закуплено 104 школьных автобуса.
«В День знаний за парты в 531 школе сядут почти 243 тысячи юных жителей региона, в том числе свыше 25 тысяч первоклассников. Количество школьников в Тюменской области увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 11 тысяч человек», отметил Моор.
19 школ в сельских районах в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» получили современное компьютерное и мультимедийное оборудование. Региональный проект «Информационная инфраструктура» позволил обеспечить 368 школ безопасным доступом к интернету через Wi-Fi.
Также регион успешно выполняет задачи по формированию педагогических кадров. Так, в новом учебном году к работе в сельских школах приступают 109 новых педагогов, 11 из них — по программе «Земский учитель». Всего в областной системе образования трудятся 25 тысяч человек.
Все школы прошли проверки на противопожарную и антитеррористическую безопасность. Везде установлена автоматическая пожарная сигнализация. Каждое учебное заведение находятся под охраной.